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【寄生蟲感染】女子持續腹痛發燒求醫　驚揭腦內藏8cm寄生蟲蠕動

醫生診症室 17:00 2023/08/30

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澳洲一名64歲女子因為持續腹痛發燒求醫，結果發現腦內居然藏有一條長達8cm且仍活著的寄生蟲。

澳洲一名64歲女子因持續腹痛、發燒等症狀而到醫院求醫，檢查後發現大腦出現異常，結果醫生為她進行手術時，居然拉出一條長達8cm的寄生蟲，甚至取出後仍在蠕動。當地專家表示，該種寄生蟲通常只會出現在蟒蛇身上，相信這次是全球首宗人類感染案例。

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綜合《衛報》《BBC》等外媒報道，一名來自澳洲新南威爾斯的女子，曾因為持續數周的腹痛、腹瀉、乾咳、發燒及盜汗等症狀，於2021年1月下旬求醫，但當時並未發現問題；直到2022年，她開始出現健忘及抑鬱症狀，因此轉院到坎培拉醫院（Canberra Hospital）。醫院為她進行磁力共振掃描（MRI Scan），發現其大腦出現異常，需要進行手術。

手術期間，負責主刀的神經外科醫生Hari Priya Bandi從女子的腦中，拉出一條長達8cm並且仍然活著、且正在蠕動的紅色寄生蟲。她隨即打電話向同院的傳染病科醫生Sanjaya Senanayake求救，因為她也不清楚這條寄生蟲屬甚麼種類，又是如何走到女子的大腦中。Sanjaya Senanayake表示，

神經外科醫生經常處理大腦感染，但這次絕對是職業生涯中第一次新發現，他們肯定沒想過會發現一條正在蠕動的寄生蟲。

院方嘗試翻查不同的蛔蟲相關資料，但仍然沒有頭緒，於是向一名聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）的專家求助，直接將仍活著的蟲寄到對方的實驗室，結果對方一看，就指出該寄生蟲為「羅伯氏蛇蛔蟲」（Ophidascaris robertsi）。這種寄生蟲通常只會出現在蟒蛇身上，該名女子亦成為全球首宗感染「羅伯氏蛇蛔蟲」的病例。

據了解，該名女子居住在地毯蟒棲息的湖區附近，雖然不曾直接地接觸蛇，但就經常採集草藥進行烹飪。醫生及專家推論可能是蟒蛇在排泄過程中，將寄生蟲卵排到草叢裡，患者因為觸碰到或吃下沾有蟒蛇糞便的植物、廚房用具、食材等而受感染。

院方指該名女子目前狀況良好，但仍需持續接受治療，因為她身上的肝臟等器官可能殘留其他寄生蟲的幼蟲。由於這是第一次有人類被這種寄生蟲感染，醫療人員只能在治療的同時繼續觀察，避免藥物在殺死幼蟲的同時引起發炎、進一步損害患者大腦。

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責任編輯：羅嘉欣

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