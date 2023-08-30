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【明星理財】汪明荃斥700萬元增購工廈賀76歲壽辰　同廈持共4個單位呎價創5年新高

娛樂 14:00 2023/08/30

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熱門 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

汪明荃斥資700萬元增購工廈，同廈持共4個單位收租。

「阿姐」汪明荃後日（9月1日）起在西九文化區戲曲中心大劇院上演一連10天的經典劇目，包括與羅家英夫妻檔合演的《蝴蝶夫人》，以及《德齡與慈禧》、《荊釵記》。

阿姐前日（8月28日）踏入76歲生日，仍然對粵劇不言休，相當敬業。她在社交平台分享獲丈夫羅家英及家人慶祝生日的照片及片段，並透露生日願望希望身體健康。

她留言寫道：

又長一歲了，最重要身體健康演出順順利利！今年和弟弟弟婦，表弟－家，契女沛妍，家英哥及外甥華仔一起食飯，多謝Lady M 生日蛋糕，多謝Tammy！

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【星級夫婦】羅家英踢爆汪明荃私密事　遭阿姐發火大鬧場面尷尬

同廈第4個單位

阿姐被揭早於半個月前，斥資700萬元增購九龍灣一工廈單位，似為自己提早送上生日禮物。向來投資有道的阿姐，早已在同一工廈先後購入幾個單位收租，呎價一直上升，新購入的單位呎價近萬元，創同廈近5年以來的新高。

阿姐於九龍灣美羅中心共持有4個單位收租。

據資料顯示，新買家為「汪明荃（ELIZABETH）」，購入美羅中心2期11樓的一個面積約710平方呎單位，以700萬元成交，呎價為9,859元。原業主於1998年以142萬購入單位，持貨約25年，帳面賺558萬元。阿姐向來愛投資工廈，她在同一工廈共持有4個單位，總投資額達2,273萬元。

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1元買車位

據知，阿姐於早80年代已開始投資地產市道，現居的清水灣別墅獨立屋，據報導指她早於1987年以293萬購入，一住至今，現時市值約6000萬元。

另外，據知阿姐仍持有現市值3800萬的廣播道尚御中層單位、廣播道嘉柏園低層單位（市值1800萬元），及現市值2800萬元的柯士甸道Grand Austin。

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據報導指，阿姐當年以2600萬購入尚御單位時，因答應地產商公開自己買樓時的照片，作為樓盤宣傳賣點，地產商亦「識做」地以象徵式1元的價值，將市值150萬的車位賣給阿姐，相當精明。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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