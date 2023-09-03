【那年盛夏我們綻放如花】Marf首拍劇感受多　蔡承恩+黃偉聰+陳傑奇+陳焯嵐回到學生時代

▲ ViuTV劇《那年盛夏我們綻放如花》演員女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）、蔡承恩、黃偉聰、陳傑奇和陳焯嵐齊齊受訪。

一年容易又開學！仍是學生的你準備好重返校園的心情嗎？早已踏入社會的你還記得那些年的點滴嗎？

女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）、蔡承恩、黃偉聰、陳傑奇和陳焯嵐等演出的ViuTV驚悚青春劇《那年盛夏我們綻放如花》內，就是以校園為背景，但卻是一個非常青春期的故事！

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那些年尷尬事件簿

中學生正值反叛期，打架、染髮、惡作劇等都是不少年輕人的日常，劇中讀「蔡鳴磊紀念中學」的6A班5位「同學仔」，在現實中也有過相關的反叛經歷，接受TOPick訪問齊齊玩自爆，分享那些年做過的尷尬事。

當中，蔡承恩自爆：「我以前喜歡打空翻，小息時在班房外的走廊，我在眾多位同學面前來個側手翻後空、頭落地，最尷尬是這單！」

然後黃偉聰憶述：「上畢體育堂洗澡時突然走火警，不知怎算好，之後選擇不穿底褲，直接穿褲子走出去。」

Marf聽後即取笑他：「這是你而已。」蔡承恩「補刀」：「你個人尷尬而已。」

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而陳傑奇笑指：「最尷尬是PE堂忘記帶另一套服裝，臭到飛起但死口不說。」陳焯嵐則謂：「釣魚！因為不可以讓人知道自己睡著了。」

黃偉聰聽後亦認同道：「我也是，流口水流到整本書也是，然後被拍醒，但我堅持指自己沒睡。」

▲ （《那年盛夏我們綻放如花》）

電視圈新血之作

一間學校的同學，可能由教育局、老師而編成一班。而5位新生代演員在ViuTV劇《那年盛夏我們綻放如花》可以一起，也是由監製、導演去決定。

不過如果用比較玄妙說法，所有人能相聚是由命運控制，可是有說性格決定命運，5位新生代演員首度拍劇及合作，那麼覺得劇中人性格與自己有何異同？

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Marf緊張首次演出

Marf飾演的楊悅盈較為內向和獨立，喜愛收藏自己：「很樂觀但不會經常展露出來，七情不會上面。一開始有點Lost，她不是一個七情上面的人，我要努力去想如何拿捏，我要有情緒但不能有太多Expression。」

首次演戲並做女一的Marf更直言：「首幾場戲Camera很近且需要演很多戲，有點緊張。陳健朗導演給予我們很多Coach，以及之前有做Workshop。」

她續指：「真的要將自己的情緒擺上鏡頭，是一件很赤裸的事。未拿捏到如何很自如地演出來時，便很快要面對不同場口。情緒又出又入對新演員來說是一個挑戰。」

同時，Marf認為最深刻就是首個星期在學校拍攝：「那時所拍攝的都是比較正常的劇情，特別是點名的感覺很有趣。Lunch Time時拍下很多大家都睡着的影片。」

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蔡承恩懷念開學

蔡承恩認為，自己所演Billy本身有點相似：「都是喜歡認識朋友及罵人。跟她（楊悅盈）相反，所有情緒放在臉上的人。我不開心便要罵人，開心便要大笑。我在學習如何將真實的自己投放在鏡頭內。」

今次的拍劇經歷令他感覺良好：「我覺得拍開學那天好像以前開學，以前上學都經常遲到，第一幕開門看見整班同學很開心。除了演員外，很多幕後都是首次拍劇，整個工作環境都是第一次。陳健朗也是首次拍劇。這種環境很好，大家一起開始，一起上演技班，感覺很正。」

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黃偉聰再做「學生」

黃偉聰形容所演劉楚恆比較火爆：「這角色喜歡郁手郁腳，有次不小心弄傷了Marf，亦被她摑了一記耳光。完全做回自己，跟以前中學很相似，很衝動，沒怎麼想後果便去做。」

而拍劇令他重拾做學生的感覺：「穿回校服很開心，再加上跑樓梯。」

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陳傑奇難忘影班相

飾演徐建民的陳傑奇表示：「我是跟隨一個大佬洪諾言（陳焯嵐飾），一個屬於小弟的角色，這個人沒甚麼主見，人云亦云，有點執雞的角色。打架會拿手機，一定不會參與用手打架，因為怕受傷，是細膽的花生友，並喜歡幫大家紀錄罪證。」

初次拍劇的他坦言：「想不到這麼辛苦。學校景要在日落前拍畢，很多時都會Call凌晨5時，未試過這麼早。一收工情緒便很低落，因為劇集並非很開心的青春劇。」

最令他印象深刻就是拍攝影班相的戲份，「大家都很投入那環節。那張班相很有Feel。」連蔡承恩亦覺得：「影班相真的很青春。」

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陳焯嵐教三子踩板

「大佬」洪諾言由陳焯嵐飾演，他謂：「我是這四個人的頭目，我的角色比較自大、自我、怕死，我們四個在開劇前都會約出來玩。」

他笑言是次拍攝有如回到學生時代，「最似就是很眼瞓，跟上學時的情況很相似。」

四子於拍劇前會相約一起玩樂培養感情，並由陳焯嵐教大家踩滑板。

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人性還是自私？

劇集播出不久便引起觀眾討論，五位「同學仔」亦分享對各角色的想法。

而蔡承恩覺得：「我的角色是教人要深思熟慮、說話需要經大腦。他比較衝動，衝動到會害到朋友。」黃偉聰說得簡而精：「你出口，我便忍下手。」

至於陳傑奇認為：「適當的時候要做出一些決定，不要沒有主見。很多時徐建民因為錯過了一些自己的主見導致事情惡化了，他應該要出手的時候沒有出手。」

不過陳焯嵐則指：「我的角色是他（徐建民）的相反，需要聽更多意見，別太自我中心。我都是衝動和自大。」

▲ （陳慧安 攝）

Marf就指出：「這套劇的每一個角色，不止是我和在座數位，其實每個角色都很值得觀眾逐一留意，反而可觀察更多可能我們未有留意到的事，再留言告訴我們。」

「這套劇所說的是，在一個困境處境內，每一個人和每一個面向的人到底會如何面對？如何Balance到底是人性還是自私？這些題材永遠都是最好看，可能有少許沉重，但也希望大家期待看見我們每一個人的發揮。」她說。

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邱彥筒

服裝: Farfetch、Ambush、Montblanc @Kerring Eyewear、Adidas、Midnight Factory

化妝: San chan、Percy Shing

髮型: Taurus Lee

形象: Daniel Cheung、Chesney Lau

蔡承恩、陳傑奇

服裝: @midwestvintage、@projectt_official、@12.oclock.vintage、@shopping.bag

形象: @inggradwantmagic、@wing_wa1

記者：梁樂欣

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