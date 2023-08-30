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【電子奶嘴】5歲以下幼兒日對電子屏幕逾2小時　加拿大研究證患ADHD機率高7.7倍

兒童健康 13:54 2023/08/30

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加拿大研究證，5歲以下幼兒日對電子屏幕逾2小時，患ADHD機率高7.7倍。

新學年開學，小朋友少不免要使用電子產品學習。有家長習慣給幼兒電子奶嘴，但加拿大有研究證實，5歲以下幼兒日對電子屏幕逾2小時，患專注力不足/過度活躍症（ADHD）的機率高7.7倍，父母宜留意孩子使用電子產品的時間。

據美國廣播公司（ABC）報道，早年加拿大阿爾伯塔大學（University of Alberta）的一項研究發現，在5歲時每天花2小時或以上看電子屏幕的幼兒，與每天花30分鐘或更少時間在電子屏幕上的幼兒相比，他們診斷出患有ADHD的可能性高出7.7倍。 

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倡日對電子屏幕不多於30分鐘

該研究的首席研究員、加拿大阿爾伯塔大學兒科副教授Piush Mandhane博士指出，孩子在3至5歲時就應建立健康地使用電子屏幕的態度，數據顯示每天0至30分鐘是最佳使用時間。美國兒科學會建議2至5歲的學齡前兒童，每天最多使用電子屏幕觀看高質量節目1小時，並鼓勵家長與孩子一起觀看並作出指導。

研究人員發現，每天看電子屏幕超過2小時的孩子，他們到5歲時有可能出現行為問題，尤其是專注力較差。相反，每周花2小時或更長時間參加體育活動的兒童，他們出現心理健康問題的可能性較小。

Mandhane博士建議家長透過以下方法，減少孩子過度使用電子產品︰

1. 利用內置設定控制使用時間

家長可以自行關閉設備，也可以設定為在孩子達到每日限制時間自動關閉。

2. 設定規律的睡眠時間

最好在睡前至少1小時避免看屏幕。Mandhane博士稱，「更多的屏幕時間等於更少的睡眠時間。」

3. 鼓勵參與體育活動

他建議讓孩子參加體育活動，有助促進積極的生活方式，還可以提高他們的專注力，讓他們睡眠質素更佳。

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責任編輯︰王明芳

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