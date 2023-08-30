【追討借款】前區議員張秀賢被指4度借款未還　遭債主入稟區院追討14萬元

▲ 前區議員張秀賢被指4度借款未還，遭債主入稟區院追討14萬元。（資料圖片）

前元朗區區議員張秀賢被指於2020年11月至2021年5月期間，4度向前通識教育教師聯會主席賴得鐘借款共16萬元。張未有還款，雙方協議張需每月還款5,000元，惟張還款2萬元後未有再支付任何款項。賴遂於日前入稟區域法院向張追討14萬元，兼須支付利息及訟費。

原告賴得鐘；答辯人張秀賢。

入稟狀指，賴約於2020年11月11日、12月12日、2021年1月12日及5月27日，共向張借出共16萬港元。及至2022年2月，張仍未償還有關16萬元貸款。

雙方經商議後達成協議，即張每月需歸還5,000元予原告，惟截至2023年1月，張僅歸還2萬元，每次償還2,000至5,000元不等，然後再沒有還款。賴多次要求還款不果，遂入稟追討張尚未歸還的14萬元，連同利息及訟費。

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記者：梁錦麟