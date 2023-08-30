【東張西望】少婦遺失身份證被冒名「假結婚」　苦主哭訴未能嫁人網民戥可憐

▲ 《東張西望》報道遺失身份證的苦主。

TVB資訊節目《東張西望》昨晚（8月29日）報道兩位遺失身份證的苦主，兩位當事人損失的並非金錢，反而是聲譽和自己的終生幸福！

苦主「林小姐」去年打算跟男友註冊結婚，當入紙時就揭發自己「已婚」，她說：「婚姻註冊處的職員問我有無響世界各地登記結婚？我話無呀，但佢話佢地有紀錄。

之後林小姐付費查冊，赫然發現自己於2015年跟一男士結婚，她說：「個男人我唔認識，佢父母名字都無申報。」

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▲ 《東張》主持李旻芳訪問苦主「林小姐」。（影片截圖）

少婦被冒「假結婚」

林小姐左思右想，最後記起跟2014年在地鐵遺失身份證有關，「我在2015年1月已經補領身份證，一直都相安無事。」她懷疑有人於2015年冒認她「假結婚」，「我看回日子，佢登記入紙是2015年3月15日，佢拎住嗰張係我已報失嘅身份證，而結婚証書寫嘅地點係一間位於旺角嘅律師樓，但一個婚姻監禮人總會核對樣子和身份證吧。」

《東張》走訪該律師樓查詢，見律師樓標明有「婚姻監禮服務」，但職員只叫工作人員留下聯絡方法。

另外林小姐報警求助，警方從男方著手調查，「查到那人並非香港居民，應該係內地人，至於新娘和新郎申報的地址是馬鞍山某公屋。」

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《東張》訪問了劉山律師，劉山指出，苦主可向法庭申請當婚姻無效處理。苦主林小姐卻說：「2015年唔係疫情，係唔需要戴口罩，你點說服個官相信？要對身份證架嘛，黠解婚姻監禮人可以主持一場不合法的婚禮。」

▲ 《東張》訪問了劉山律師。

苦主慘變「人球」

之後林小姐向特首辦反映事件，特首辦將事件交入境處專人跟進，對於能以失效身份證註冊結婚，入境處表示不清楚。

「被結婚」當天，林小姐稱自已要上班，更提供了上班證明，但被入境處質疑可以收工或者食午餐時出席婚禮。

由於入境處稱要待警方完成調查，他們才可以進一步處理，林小姐不滿政府部門互相卸責，令自己慘變人球，感覺無助。

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林小姐說：「警方話如果拉唔到人，咁你一世都唔使嫁？當我搵婚姻註冊處時，佢地話因為牽涉罪案，所以要搵警方處理，但警方又叫我搵入境處。」

林小姐更哭著說：「無嗱嗱唔知嫁咗個咩人，覺得好對唔住男朋友。因為本身跟佢拍咗拖幾年，中間又疫情，好辛苦才一齊，咁打算結婚啦，結果又一時大意唔見咗身份證。」

▲ 林小姐有「已婚」身份，未能跟男友結婚。（影片截圖）

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網民戥可憐：無端端嫁左

《東張》獲得警方回覆，表示已鎖定該男人身份，男方是持來往港澳通行證並於2020年離港，現在通緝該男人。至於入境處就回覆「正在跟進，包括進行內部調查和跟有關婚姻監禮人跟進。」

網民也戥林小姐可憐，當中有人留言：「這位女仕真慘, 其實那個身份証都已失效, 我不明白為什麽法庭不即時宣佈婚姻無效. 就算懷疑女事主有份作假, 也可以在以後有証據拉人, 不是這樣拖著女事主。」、「陰功，無端端嫁左」、「希望政府可以打擊（假結婚）案件。。」和「張結婚証書父母名又唔使填，職業又唔使填，地址不詳，真係廢」

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至於另一苦主李先生去年7月遺失身份證，雖然他已即時去警署報失，怎知今年收到財務公司通知，指他欠下10萬債項，經了解後確實有人以其名借錢，其後他報警處理，雖然不需要他負責償還債款，但信貸紀錄已經變差。

及至今年6月，警方上門找李先生，指他捲入一單刑事詐騙案， 他說：「原來我個身份證畀人響銀行開咗個戶口，透過網上情騙呃了一啲錢，對方用呢個戶口處理呢啲錢，我就變了嫌疑犯，其實都好驚訝，除了涉及借錢，之後更捲入刑事案。」幸而警方查明騙徒以報失身份證開戶，李先生才洗脫嫌疑。

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