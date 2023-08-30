【幼小同盟】保良局48間幼小結盟應對校舍及人手挑戰　幼稚園生可共享小學校舍及參加小學國教活動及興趣班

▲ 保良局宣布新學年落實推行「幼小同盟」政策。（湯致遠攝）

為應對幼稚園校舍空間及人手挑戰，保良局今日（30日）宣布，新學年落實推行「幼小同盟」政策，屬下近50間幼稚園及小學，將有系統地加強資源共享和連繫，包括幼稚園生可提早共享小學校園設施，以及參與小學舉辦的國民教育活動及興趣班等，讓幼稚園學生及家長提早享用小學資源，同時促進師生及家長連繫，從而得到更豐富及具啟發性的學習經歷。保良局教育總主任（學前教育及小學）劉志聰相信活動有助提升幼稚園質素，有助吸引家長。

保良局幼小同盟計劃將遍佈港九新界的24間小學及24間幼稚園、涉及全港48間屬校，按照地區合作及連繫，計劃方向包括共享校園設施，例如小學校園樹屋、音樂廳、圖書館、種植區、單車徑及禮堂；幼稚園學生及家長參與小學安排活動及興趣小組、幼小聯合舉辦活動如中華藝萃匯演、家長教師會聯校活動及藝術作品展覽；以及教學團隊多元化交流及專業發展活動。

保良局主席陳黎惠蓮在計劃啟動禮上表示，希望透過幼小同盟帶來創新進步，惠澤社群，並回應普遍幼稚園校舍空間有限及人手面對的挑戰。

有保良局轄下小學校長分享，新學年將開放校內的游泳池、單車徑及園圃等校園設施，包括讓幼稚園學生提早體驗小一體育堂，試踩單車及平衡車等；另有小學計劃及邀請聯繫的幼稚園學生，參加小學舉辦的中華文化活動，培養學生國民身份認同。

保良局教育總主任（學前教育及小學）劉志聰提及，幼稚園教師人手相對不及小學豐富及專職，今次會比以往更「深度」加強屬幼小聯繫，推動校長、教師及家長層面更多合作，透過共享硬件及活動等，豐富學生校園經歷，提升學前教育服務質素。

劉志聰亦指，保良局各區屬校過往辦學不錯，許多津校及直資學校報名均多過學額，隨著計劃提升幼兒教育服務質素，相信家長亦能感受到保良局幼稚園「與別不同」的地方，有助加強學校吸引力。

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記者：馮琪雅