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【快餐大挑戰】健身KOL實測3餐只食漢堡薯條　1個月後公開體檢報告驚見3種可怕變化

食用安全 17:00 2023/08/30

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熱門 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

健身KOL實測1個月3餐只食漢堡薯條，1個月後公開體檢報告驚見3種可怕變化。

一日三餐只食快餐，一個月後身體會有何變化？台灣健身界YouTuber早前便進行了實測，一個月內三餐只吃漢堡、薯條等快餐食物，經過一個月後，才到醫院進行身體檢查。結果報告發現，儘管體重沒有太大上落，但體內卻已驚現3種可怕的不良反應，包括膽固醇大增4成、精子品質下降，以及內臟脂肪增加。

最新影響:

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【活得健康啲】街頭小食熱量大比拼　營養師拆解6大邪惡陷阱

健身YouTuber「健人蓋伊」早前於網上分享影片，進行測試期間，每天熱量攝取平均約2,900kcal，三餐都只能吃漢堡、薯條等高熱量炸物，沒有任何健身補充品，不過卻會維持健身訓練。30天過後，他到醫院進行身體檢查，與測試開始前進行的身體報告作比較，發現就體重、體脂、骨骼肌三者而言，均沒有太大分別。

不過，蓋伊體內卻出現3種可怕變化。在膽固醇方面，他的「低密度膽固醇」從90增加到130，已大增40%，醫生指長時間下來會造成粥狀動脈硬化，對心臟有負面影響。在精子品質方面，醫生亦指他的精子數量雖然變化不大，但由於他常食用炸物，導致體內發炎反應增加，令他的精子品質檢測也比一個月前下降。內臟脂肪方面，蓋伊也有增加，導致肚子明顯比一個月前胖了一圈。

蓋伊最後提醒大家，經過實測，證明如果只看總熱量攝取，卻不挑選進食的內容物，是一件「非常可怕的事」。

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記者：容惠玲

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