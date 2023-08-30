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【TVB高層】曾志偉台灣休養近況曝光　項明生野生捕獲獎門人：手術Super!

娛樂 13:56 2023/08/30

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在本月18日，現年70歲的無綫電視（節目內容營運）總經理曾志偉被揭在台北入院進行切除動脈瘤手術，在翌日，志偉透過TVB企業傳訊部親自向媒體回應身體狀況，承認接受支架植入手術，並報平安稱：「手術很順利沒事，謝謝關心。」

志偉表示每年都往台灣進行身體檢查，近期的檢查結果發現有血管擴張的情形，因此依據醫學建議進行了支架植入手術。而他因為手術後休養，故此要暫時停止幕前工作，由此令的《亞洲超星團》要延播。

【TVB高層】許濤開記招否認離職　指志偉身體與精神狀況較實際年齡年輕

許濤指志偉精神狀況佳

可是，之後在8月24日謠傳志偉離任TVB，一時間轟動全城，無綫主席許濤即日在TVB電視城開記招澄清事件，而身在台灣的志偉亦透過視像出席，他們否認離職，許濤更指志偉的身體與精神狀況較實際年齡年輕，並說：「佢係一個非常有活力嘅一個好幫手，都係一個好好嘅leader。」

志偉當時不忘一貫幽默作風笑言：「原本我返嚟安排咗跳水同跳降落傘嘅。放心啦，工作如常都冇太大影響，同埋盡快返嚟同大家見面。」

項明生遇獎門人

而現時身在台灣的旅遊達人項明生在當地酒店「野生捕獲」曾志偉，並在今日（8月30日）於個人社交平台上載二人合旺照。從相中所見，志偉氣色紅潤，精神不錯。

同時，項明生用時寫道：「家父剛進醫院裝支架之日，就是在 Regent Taipei 晶華酒店的大班廊偶遇掌門人 曾志偉。他一週前來台北榮總醫院，動手術割除腹部動脈瘤裝支架，同我爸爸的手術一樣。」

然後，項明生續指：「手術Super! 掌門人氣色紅潤，聲如洪鐘，健步如飛。他給我看手臂上好似俾蚊咬左的蚊爛一樣，就是微創手術的傷口。原來掌門人認識這個榮總醫院名醫已經很多年，他說要介紹給我！祝大家都身體健康，平安是福！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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