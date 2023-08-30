【欠版權費】被指拖欠224萬特許授權費　翹英教育被入稟區院追討

▲ 被指拖欠224萬版權費，翹英教育被入稟區院追討。（資料圖片）

已全綫結業的補習社翹英教育（Brilliant Education），被指獲大教香港有限公司特許權在不同教育中心進行補習業務後，未有償還特許授權費，日前遭入稟區院追討逾224萬元。

原告大教香港有限公司，答辯人翹英教育發展有限公司、翹英教育（香港）有限公司以及彭芷彤。

入稟狀指，答辯人與原告簽訂的許可協議，以原告的特許權在不同教育中心進行補習業務。答辯人須按照與原告簽訂的許可協議中規定的方式，支付原告特許授權費等，惟答辯方未有支付有關費用。

雙方於2017年至2021年間就特許授權費問題，曾4度進行和解協議，最終在最後1份補充和解協議中，答辯人同意以協議規定的方式和條件向原告全額支付未支付的特許授權費。協議亦規定，若答辯人未能支付款項，原告有權提出法律訴訟，要求答辯人支付未付餘額及逾期利息。

入稟狀指，答辯人最終未有於2023年7月31日支付有關特許授權費，涉款逾224萬元，原告遂入稟追討224萬元，兼須支付利息及訟費。

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記者：梁錦麟