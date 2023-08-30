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【九巴MMA】兩港女九巴MMA扯頭髮踢肚慘叫連天　一人怒吼：成件衫爛咗呀

健康 15:55 2023/08/30

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熱門 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

兩港女九巴MMA扯頭髮踢肚慘叫連天，一人怒吼：成件衫爛咗呀！

巴士上發生爭拗屢見不鮮。近日網上瘋傳一段影片，兩名女子在一輛九巴上大打出手，其中一名短髮女子扯另一名長髮女子的頭髮，更用腳踢對方的胸腹。雙方互相糾纏約20秒，只聽到車廂內充滿尖叫聲，兩人被分開後還聽到一人怒吼：「成件衫爛咗呀！」

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昨日（29日）網上流傳一段長約36秒的影片，從影片中可見一名身穿白衣短頭髮的婦人，正與一名黑衣長髮的婦人在一輛九巴上互毆。期間短髮婦人一邊毆打、一邊伸腳踢向長髮婦人的腹部，兩人失去平衡跌向座椅，更壓向一旁的兩名小童，有名幼童被逼向車位角落。

其後，短髮婦人跌向地下，長髮婦人仍不甘罷休，壓下對方身體毆打，短髮婦人遂拉扯她的頭髮，並用雙腳狂踢她的腹部，長髮婦人被迫扯至身體鞠躬向前。兩人持續約20秒，車廂内傳遍兩女的尖叫聲，期間有乘客大呼「唔好打呀！」，隨後有一名男乘客和一名女乘客上前勸阻。

鏡頭一轉，該兩名婦人已經被分開，先前被壓到的兩名小童亦分別跟在兩人身邊。其中一名婦人大吼：「一定要報警！你打到我咁樣呀！成件衫爛咗呀！」另一人則反駁：「我塊面呀！你睇我塊面？」隨後兩人分別轉身，影片到此結束。

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九巴公司回應TOPick記者查詢相關事宜時表示，據網上消息，事發時間約為昨日（29日）中午12點左右，惟未確實事發地點及事發原因，不過有網民認得事發地點相信為粉嶺山麗苑站附近。事後兩名涉事婦人亦無報警，事件就此完結。

影片曝光後引起大量網民的熱議，紛紛批評兩名涉事婦人的做法「教壞細路」、「喺自己仔女面前打交，做最壞榜樣！」，勸2人在小朋友面前應做好身教。

更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣

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