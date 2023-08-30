【兒童近視】兒童近視率創新高　專家稱疫下用電子產品時間增、習慣難改

▲ 中大醫學院研究發現6至8歲兒童的近視率達逾36%。（陳靜儀攝）

疫後復常，中大醫學院研究發現6至8歲兒童的近視率達逾36%，較疫前近24%高出逾12個百分點，創歷史新高，其中6歲兒童近視率更升近11個百分點。專家解釋，兒童在疫情期間戶外活動時間減少、接觸電子產品時間增加，導致近視加深、發病率上升，並預料未來數年，港童近視率將維持較高水平。

團隊收集及分析「香港兒童眼科計劃」中，20,527名6至8歲兒童在2015至2021年間，即新冠爆發前、防疫措施生效期間及復常後的近視率變化。研究發現6至8歲兒童在2021年的近視率達逾36%，較疫前近24%高出逾12個百分點，創歷史新高。其中6歲兒童的近視率更由疫前的近14%急增至逾25%，升近11個百分點。另外，研究發現兒童由疫情前每日平均使用約2小時電子產品，增加至疫情期間每日用3.56小時；戶外活動時間亦由疫前的每日1.4小時，降至疫情間的0.8小時。

中大醫學院研究園隊揭示，本港學童於新冠疫情期間出現「近視爆發式增長」，中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇表示，近視受環境及遺傳因素影響，而學童在疫情期間大幅減少户外活動時間，相反使用電子產品時間增加、習慣不良，因此反映生活環境改變會引致兒童近視加深、發病率上升，影響極大。中大醫學院眼科及視覺科學學系研究助理教授張秀娟補充，養成生活習慣後難改變，加上電子產品日漸普及，若無額外干預措施，預料未來數年港童近視率居高不下。

任卓昇亦指，近視有幼齡化趨勢，兒童愈早患近視，其加深速度越快，但認為有關情況可透過努力控制及預防得以改善，建議學童每日須進行至少2小時户外活動，如小息時應與同學到户外玩耍，不要留在班堂，並應養成良好閱讀習慣，包括每閱讀半小時便望一下遠處景物、維持30至50厘米閱讀距離及避免在黑暗環境下閱讀，最重要是減低使用電子產品時間，保持眼睛健康。

中大醫學院眼科及視覺科學學系何善衡視覺科學研究講座教授彭智培亦指，近視無法逆轉，兒童愈早患近視，往後患深近視及威脅視力的眼疾風險愈高，包括會增加罹患青光眼、黃斑病變、白內障及視網膜脫落等相關併發症的機會，其中提及患600度以上「深近視」的人士，患黃斑病變的風險較一般人高850倍。

另外，中大研究團隊早前進行兩項研究，發現單獨使用0.05%低濃度阿托品眼藥水，及波長為650nm納米波長的低強度紅光療法，可分別將近視加深速度減慢67%及73%。任卓昇表示，患者須每日利用紅光機照射眼睛兩次，每次3分鐘，以增加眼底脈絡膜厚度，提高血液流量，減低近視加深。

為進一步進行研究，團隊現正招募500名4至12歲，近視介乎100至1000度、散光少於250度、雙眼近視度數差距少於200度的兒童，參與為期3至6年的低濃度阿托品眼藥水結合低強度紅光治療研究。

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記者：梁凱婷