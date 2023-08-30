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【交通意外】Uber推的士司機安全駕駛培訓課程　費用全免所有的士司機均可報名

社會 14:56 2023/08/30

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熱門 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

（Uber圖片）

Uber最新推出「的士司機安全駕駛培訓課程」，費用全免，全港的士司機，包括未登記Uber平台的司機亦可報名。

Uber 今天宣佈與李健駕駛學校合作，攜手推出全新「的士司機安全駕駛培訓課程」，以提升的士司機的道路安全意識。培訓課程為4小時，費用全免，開放予全港所有的士司機報名參與，包括尚未登記Uber平台的的士司機。

4小時的培訓課程將以面授方式進行，涵蓋駕駛技術、道路安全和客戶服務三個範疇。有別於一般駕駛課程，是次課程參考最近的道路安全事故，涵蓋真實案例以作分組討論，而非僅集中教授道路使用者守則。課程亦為司機夥伴提供與客戶服務相關的經驗分享，包括如何協助長者和殘障人士等。

Uber香港區總經理鍾志霆表示，推動道路安全知易行難，需要政府及整個社會的共同努力。Uber很高興能與李健駕駛學校合作推出安全駕駛培訓課程，為廣大的士司機提供全面的進修培訓，加強道路安全意識。

「的士司機安全駕駛培訓課程」詳情：

  • 開課日期 ：2023年9月開始，每月定期開班
  • 參加資格 ：所有的士司機（包括尚未登記Uber平台的的士司機)
  • 報名方法 : 以下網址提交表格報名
  • 報名費用 : 免費

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記者：陳梓蔚

 

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