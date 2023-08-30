【颱風消息】風暴襲港最新路徑曝光　即睇天文台掛波預測

▲ （黃建輝攝）

超強颱風蘇拉已進入香港800公里範圍，天文台預計黃昏將發出一號波。天文台今早（30日）發出特別天氣提示，指熱帶氣旋蘇拉會在今明兩日橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。

▲ （天文台截圖）

天文台指，根據現時預測路徑，蘇拉可能會在星期五（9月1日）至星期六（2日）頗為接近珠江口一帶，屆時本港風勢頗大及有狂風驟雨。受東北季候風影響，蘇拉的路徑及強度仍有變數，可能登陸廣東，或沿廣東沿岸海域向偏西方向移動。

熱帶氣旋蘇拉會在今明兩日橫過呂宋海峽，並移向廣東東部沿岸至福建南部一帶。同時，蘇拉以東的熱帶氣旋海葵會在未來一兩日大致移向琉球群島一帶，可能與蘇拉產生相互作用，令蘇拉其後的路徑變數較大，可能沿著廣東沿岸海域向西移動，或進入中國東南部內陸減弱。

受蘇拉的外圍下沉氣流影響，未來一兩日廣東地區天氣酷熱。預料與蘇拉相關的驟雨會在本周後期至下周初影響南海北部及廣東沿岸。該區風勢較大，海有湧浪。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津