【公益慈善】馬會舉辦香港國際慈善論壇　集合國際專家討論慈善事業發展路向

▲ （香港賽馬會圖片）

香港賽馬會慈善信託基金將於今年9月11及12日再次舉辦香港國際慈善論壇。今屆論壇以「攜手公益 普惠社群」為主題，近70位知名演講嘉賓及1,600名來 自內地以至世界各地的與會者，將在西九文化區聚首一堂。

論壇邀請了多位國際著名的演講嘉賓，包括：

2019諾貝爾經濟學獎得主Abhijit Banerjee

前聯合國氣候變化總幹事Christiana Figueres

前泰國總理Abhisit Vejjajiva

前世界銀行首席經濟學家林毅夫教授

得獎作家Amitav Ghosh

奧斯卡金像獎得主關繼威

比爾及梅琳達．蓋茨基金會、日本財團、Rockefeller 基金會、Wellcome信託基金、淡馬錫基金會和騰訊公益慈善基金會等國際著名基金會，亦將派出代表參與今屆論壇。

面對全球不平等現象日益加劇，世界各地仍有不少民眾缺乏基本醫療保健、房屋、教育，和足以維持生計的工作。論壇將借鑑不同國際案例，探討如何透過公益慈善事業推動變革，以更平等方式惠澤社群。

論壇的議題涵蓋教育鴻溝、 醫衞公平、高齡化社會、東西方福利體制，以及科技在公益慈善事業中所扮演的角色等。論壇也會深入探討21世紀公益慈善事業在亞洲及其他地區的發展路向。

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記者：陳梓蔚