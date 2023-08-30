【生命教育】學童快樂指數跌2.2%　籲納生命教育為教師必修課程

▲ 嶺南大學STEAM教育及研究中心總監何濼生。（楊佩瑩攝）

嶺南大學今日（30日）公布一項香港學童快樂及生命教育指數調查結果，研究顯示，學童的整體快樂指數下跌2.2%，由上年度的6.77稍跌至6.62（10分為滿分）；整體的學業壓力上升約1.5%。

本年度的調查由嶺南大學STEAM教育及研究中心、香港兒科醫學會、香港中文大學兒科學系和香港大學兒童及青少年科學系合辦研究於今年3月至7月期間，收集1448名非直資和國際學校的小學生和1795名中學學生，以及146名老師的問卷。

調查顯示，小四和中四的快樂指數下降最為明顯。港大臨床醫學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強醫生推斷，他們剛升上中小學的時候，因疫情而停止面授課，而今年他們需重新適應環境和建立人際關係，加上學校催趕教學進度，導致學術壓力增加。

統計模型顯示，生命教育跟學童的快樂指數呈顯著的正相關，惟學童的心理資本隨年級而下跌，智慧與堅毅尤其不足，研究人員推測是青少年的煩惱較多。而學業壓力指數會減低學校生命教育指數對快樂的正面影響。整體而言，今年學校的生命教育指數回升，相信能有效穩住學童快樂指數。

對小學生而言，以智慧教育相關係數為最大；對中學生而言，關愛教育對學童快樂影響最大。校內生命教育指數和家庭生命教育指數稍升，可見學童的心理資本大抵平穩，惟心理資本中「智慧」指數下降，是導致學童快樂指數下跌的要因。



研究顯示，近7成教師表示對生命教育感興趣，惟僅4成教師曾受過相關培訓。負責調查研究的何濼生教授認為，很多學校只著重學術成績，忽視生命教育的重要性。因此，他強烈建議，生命教育應該在教育大學變為必修課程，讓所有教師接受相關培訓，並進一步加強現職教師培訓。學校亦可運用更多不同教學方法進行生命教育，如唱歌、藝術創作等。

新學年將至，葉柏強醫生建議，家長除了做好預防疫病措施，更要多關心子女在學校的適應情況，花更多時間進行高質素親子陪伴。又引述世衛建議，學童不要過分沉迷電子產品和保持健康睡眠習慣，以改善學童心理質素和快樂指數。

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記者：楊佩瑩