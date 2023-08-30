【上訴終院】涉鰂魚涌公園槍殺姨舅囚終身　女保鑣申上訴終院可許可被拒

▲ 上訴人詹心桀。（資料圖片）

2018年鰂魚涌公園槍殺案，任職保鑣的49歲女子詹心桀疑因不滿姨舅遲遲未處理外婆遺下之物業，未能於其母親去世前分配得益而動殺機，早年被裁定謀殺等4罪成，判囚終身。詹早前就定罪提出上訴被駁回，詹早前向上訴庭申請上訴終院許可證明書，上訴庭今（30日）頒下判詞，認為本案不涉及重大及廣泛法律爭議，拒絕就申請發出證明書。



上訴人詹心桀（49歲），被控於2018年6月26日及27日，在香港謀殺二姨詹少芬（80歲）及四舅父詹鎮基（62歲），並於6月26日在太古城道鰂魚涌公園，意圖使二舅父詹前駒（75歲）及三姨詹小慧（65歲）的身體受嚴重傷害而向他們射擊。上訴人於2021年被裁定2項謀殺及2項有意圖而射擊罪成，判囚終身。

上訴庭於判詞指出，上訴人提出兩項法律議題指，根據《殺人罪行條例》受減責神志失常影響的人舉證責任在於辯方，上訴人認為不合理地貶損其於《基本法》及《人權法》的無罪假定的權利，有關條例亦是否只涉施加於援引證據的舉證責任。另一議題涉及法官引導陪審團時是否須就被告的謊言作出指引。

上訴庭不認為條例有違《人權法》，因控方仍需就謀殺罪的犯罪意圖及犯罪行為舉證，並須達至毫無合理疑點。

上訴庭續指，上訴人於原審時沒有作供，她以減責神志失常影響作辯護，於證供基礎上令人懷疑，辯方傳召的精神醫生亦認為上訴人案發時並沒有神智失常。上訴庭指根據過往案例，法官就謊言作出指引並不恰當。

上訴庭指出，本案原審法官向陪審團指引時，已提及即使陪審員認為上訴人向精神科醫生的說法並非真確，亦不能因此而拒絕接納其以減責神志失常的辯護。上訴庭經考慮後，認為上訴人提出之法律議題均不涉及重大而廣泛重要性，遂拒絕就終審上訴許可申請批出證明書。

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記者：林育慧