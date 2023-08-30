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【特首早餐會】陳仲尼倡多善用中環海濱辦演唱會　稱楊潤雄認同建議

政治 15:16 2023/08/30

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特首李家超今早邀請，議員赴禮賓府，共進早餐作深入交流。(楊永杰供圖)

特首李家超今早邀請，曾在上月立法會行政長官互動交流答問會，就「文化藝術產業發展」環節發言的議員赴禮賓府，共進早餐作深入交流。有份出席的民建聯立法會議員陳仲尼建議，善用中環海濱活動空間，舉行更多演唱會，並在演唱會散場後，引導觀眾到中環蘭桂坊，他稱建議獲文化體育及旅遊局局長楊潤雄認同。

今早「特首早餐會」共有五名議員出席，包括陳仲尼、鄭泳舜、霍啟剛、譚岳衡和楊永杰。政府方面有政務司副司長卓永興、楊潤雄、特首政策組組長黃元山，特首辦公室主任葉文娟等。

陳仲尼在會上建議，推廣在香港國際機場的藝術品貯存設施，研究在機場設立藝術與珍品的貯存、展覽和鑑賞設施，並輻射到大灣區，既為本港、內地和全球的藝術品收藏家和愛好者提供優質服務，亦可滿足全球家族辦公室對藝術品投資和融資的需求。他續倡，善用中環海濱活動空間，舉行更多演唱會，帶動整個文化產業及旅遊業，並在演唱會散場後，引導觀眾到中環蘭桂坊，助長本地消費。

陳仲尼指，李家超認同藝術品貯存設施，並安排卓永興負責協調，財經事務及庫務局及文化體育及旅遊局研究跟進，而楊潤雄及葉文娟也認同，有關演唱會引導到蘭桂坊消費的建議。

楊永杰：除了中環海濱  戶外演唱會可考慮西九海濱、啟德郵輪碼頭、迪士尼樂園

楊永杰在會上指，演唱會有助推動夜間經濟，正如早前周杰倫、林俊杰、五月天等巨星在中環海濱活動空間舉行露天演唱會，吸引大批東南亞旅客來港，大家都感受到「演唱會經濟」的效應。政府應鼓勵更多國際及亞洲巨星來港舉行演唱會，增加不同規模適合舉行戶外演唱會的表演場地，除了中環海濱活動空間，也可考慮西九海濱、啟德郵輪碼頭、迪士尼樂園、東涌昂坪等地，聯合商鋪安排在進入演唱會場地的沿途，加設路邊攤檔或臨時商店，並容許美食車在固定位置營運。

楊永杰透露，今日打鐵趁熱向特首提交一份「打造盛事經濟開拓文旅產業」的建議書，涉及六大範疇，包括發展特色水上旅遊項目、推動演唱會經濟、打造中外影視交流平台、打造嶺南文化旅遊度假區、共建人文灣區及打造夜市經濟，而在早餐會上主要反映電影、電視及演唱會三大範疇，期望政府將香港打造成為文化旅遊之都，加快本地文旅產業升級轉型，增加優質就業職位，為青年提供施展才華的舞台。

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責任編輯：區綽彥

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