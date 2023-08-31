ERB青年實習計劃  體驗職場  為未來定向

青年人於投身職場時往往因為欠缺工作經驗而面對不少挑戰，因此青年人都會把握機會「返Intern」，親身體驗工作，累積寶貴經驗。僱員再培訓局（ERB）於今年5月推出「青年實習計劃」，讓青年人初嘗職場生活，以助他們規劃未來進修及事業發展方向。約有50間機構參與計劃，分別來自資訊及通訊科技、酒店服務、零售及飲食、物業管理、專業及商業服務等不同行業，為中四至中六，以及副學位或以下教育程度的青年人提供實習機會。

企業協作創造價值 助青年認識職場文化

應屆DSE考生黃敏儀在班主任的推介下參加計劃，並獲新世界發展有限公司取錄，於康健及社區關係部門任職實習生。

ERB為計劃下的實習生安排「職前熱身工作坊」，敏儀也把握機會參加。敏儀表示：「工作坊內容多元化及實用，加深對職場禮儀的了解，提升辦公室的待人接物技巧，也從中學會使用職場常用軟件，這些知識都可以在實習期間活學活用。」

康健及社區關係部高級經理周茵（Brenda）表示：「我們在計劃中招納了五位實習生，他們分別在康健及社區關係部和啟德體育園市場推廣部任職，主要負責規劃及籌備活動。在實習期間，我們安排他們參與不同類型的工作，包括文書處理、平面設計及資料搜集等。敏儀曾協助部門設計活動招募海報，她的作品令我們十分驚喜，我們特意挑選了一些設計給管理層甄選。」

Brenda表示，集團一直秉持「創造共享價值」的企業理念，講求在業務發展的同時亦為社會創造價值，尤其重視人才培訓和發展，期望透過計劃讓青年人體驗大型企業職場文化，亦令同事有機會了解年輕一代的見解與想法。「他們在工作上的構思極具創意，亦為辦公室增添活力。我對敏儀及其他實習生的工作表現十分滿意，他們對工作有熱誠，待人誠懇有禮，超越了我對中學生的期望。如果ERB將來繼續舉辦實習計劃，我們十分樂意再次參與。」

▲ 應屆DSE考生黃敏儀（右）獲新世界發展有限公司取錄為實習生，得到康健及社區關係部高級經理Brenda（左）的悉心指導。

▲ 敏儀在實習前參加了計劃的「職前熱身工作坊」，學習使用職場常用的軟件，並在實習期間學以致用。

體驗店舖真實運作 知識與實踐並重

在校選修「企業、會計與財務」科目的中五同學周瑞琦，透過學校的生涯規劃資訊群組中得悉計劃後報名參加，希望藉此了解企業的真實運作。經計劃配對後，瑞琦獲Pacific Coffee取錄為咖啡調配員，主要負責調配飲品及協助店舖日常營運。「平日學到的僅是書本上的知識，我透過實習親身體驗到企業的真實運作，簡單如店內製冰機待修，都需要各個同事的應變及配合，令我感受到團隊合作的重要。」

瑞琦本身對飲食業甚感興趣，在同事的悉心指導下，在短短兩週內已學會調配各式飲品。「每種咖啡講求不同的調配比例，剛開始時我覺得『打奶泡』尤其困難。多得實習計劃導師及同事的鼓勵，細心講解沖調咖啡的技巧及細節，亦給予我很多嘗試及練習的機會。經過幾天練習，我已經可以獨立處理沖調咖啡的工作，對沖調『抹茶拿鐵』最有信心。」

瑞琦平日亦有協助學校舉辦家長活動，以累積待人接物的經驗：「實習期間每天都要面對不同客人，這不僅給我磨練應對技巧的機會，也令我明白自己適合與人接觸的工作，對將來的發展方向有所啟發。若然這計劃下年再度推出，我會鼓勵身邊朋友參與，不要錯失機會。」

門店主管Fion是瑞琦的實習導師，負責帶領她熟習公司文化及工作環境，她形容瑞琦學習能力強、善於聆聽，很快就融入團隊當中。她續說：「瑞琦用心學習，實習期間已掌握到不少沖調咖啡的基本知識和技巧，我很滿意她的表現。」Fion認為這計劃深具意義，年輕人不單在正式踏入社會前可體驗不同行業的日常運作，更可從中了解自己的能力及志向，有助增強他們對未來發展的信心。

▲ 中學生周瑞琦獲Pacific Coffee取錄為咖啡調配員，由門店主管Fion指導調配飲品及協助店舖日常運作。

▲ 瑞琦透過實習體驗到一間企業的真實運作，並從工作中提升自己待人接物的技巧。

提升軟技能 助日後投身酒店及款待業

選修旅遊與款待科的中五生李灝霖，成功獲香港美利酒店取錄並任職禮賓大使，正好為有意日後投身酒店業的她提供拓闊眼界，累積工作經驗的難得機會。

「我在實習期間主要負責在酒店大堂接待客人，包括協助運送行李及處理查詢。剛開始時我還是抱著戰戰兢兢的心情面對客人，不敢放聲說話和直視對方，經實習導師Stanley的悉心指導，我慢慢改善應對技巧及熟習接待客人的禮儀。至實習後期，我已學懂主動了解客人的需求，遇到困難時亦會適當地尋求同事協助。我認為計劃對青年人是一個很好的起步點，而我亦確認自己對酒店業的興趣。」

灝霖口中的Stanley正是香港美利酒店的首席禮賓司，他表示：「香港美利酒店致力為業界培育新血，一直有聘請相關科目的大專生作實習生，然而為中學生提供實習機會還是一個新嘗試。」

Stanley續說：「灝霖的學習能力不錯，工作態度認真。只消幾天便對酒店有了基本認識，在接待客人的技巧上亦有明顯進步。她的表現令我十分滿意，公司也樂意考慮為她提供兼職工作機會。」

▲ 中五生李灝霖獲香港美利酒店取錄為禮賓大使，並得到酒店首席禮賓師Stanley指導和分享經驗。

▲ 灝霖認為中學生能夠在大公司實習十分難得，計劃導師的指導有助她完善應對技巧和接待禮儀，更確認自己對投身酒店業的興趣。

青年培訓課程及專設服務 推動青年人參與技能培訓

僱員再培訓局（ERB）為青年人開辦專設課程，以切合他們的培訓及就業需要，當中包括「青年培育計劃」課程及青年特色課程，涵蓋資訊及通訊科技、影藝文化、設計、教育康體、美容及飲食等多個行業範疇。「青年培育計劃」課程為全日制就業掛鈎課程，提供職業技能培訓及就業跟進服務；而青年特色課程則包括全日制就業掛鈎課程及兼讀制課程，為青年學員提供多元化培訓選擇及構建進修階梯。

ERB亦提供多元化的支援服務，包括舉辦學校職業講座、企業探訪、課程試讀班等，以協助青年人掌握就業市場實況和做好職涯規劃。

更多ERB青年培訓課程及活動，請瀏覽ERB網站 www.erb.org。





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（特約）