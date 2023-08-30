【整容失敗】19歲起割雙眼皮失敗5次　女網紅無法閉眼親揭慘況：超後悔

▲ 女網紅19歲起割雙眼皮失敗5次。

很多人為變靚會選擇整容，不過一旦手術失敗，後果可大可小。台灣一名女網紅自19歲起開始割雙眼皮，但因手術失敗，令她要反覆開刀，至今已接受過5次手術，為她帶來許多後遺症，雙眼因而無法正常閉起，令她不禁坦言是「最後悔的整形手術」。

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台灣網紅陳妮絲近日在YouTube拍片分享整容失敗的經歷，透露自己從19歲起開始割雙眼皮，但由於手術失敗，令她幾乎每年都要動刀，至今已經歷過五次手術，導致眼睛「少了五層皮」。

她逐一分享手術失敗的原因，指第一次手術後，左邊摺痕異常，要接受第二次手術，結果傷口卻裂開，第三次手術後雙眼皮看起來非常不自然，第四次本來以為成功，但又出現問題，最終她選擇遠赴韓國再接受第五手術。

陳妮絲說，由於自己是「蟹足腫體質」，加上重複進行手術，導致出現疤痕增生的問題。在第五次手術時，醫生要將她上次的疤痕進行清創，再割雙眼皮，整個手術由上午10時開始，到晚上6時結束，期間醫生要確認縫線位置，因此她要不斷睜眼、閉眼，她躺在手術台足足8個小時，更因而腰酸背痛。

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由於進行了太多次手術，陳妮絲現時已無法正常閉上眼睛，眼睛亦容易變得乾燥，導致隱形眼鏡經常脫落。睡覺時也要帶上眼罩保濕，否則眼白會因乾燥而泛紅。

陳妮絲說，曾因為整容失敗遭受網民的言語攻擊，感到委屈難過，每當化妝時，看到自己的眼睛，會忍不住大哭。但如今她選擇樂觀面對，並希望以自身的經歷，提醒大家決定整容前要三思。

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責任編輯：羅嘉欣