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【冒簽令狀】涉替兩還押男冒簽傳訊令狀　六旬婦認罪囚5個月官斥目無法紀

社會 15:46 2023/08/30

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涉替兩還押男冒簽傳訊令狀，六旬婦認罪囚5個月官斥目無法紀。（資料圖片）

64歲婦涉協助兩名還押男子進行涉警暴的民事索償時，冒認兩人在傳訊令狀簽名，懲教署透過監獄錄音揭發事件，婦人及後要求兩人「企硬」並承認簽名。涉案婦人早前承認串謀製造虛假文書罪及意圖妨礙司法公正3罪，今（30日）於西九龍裁判法院被判監5個月，裁判官斥被告獲警方保釋後再犯案，目無法紀。

署理主任裁判官香淑嫻判刑時指，被告就製造虛假文書罪被捕後獲警方保釋，翌日便向另一名在囚人士作出妨礙司法公正的事，情節嚴重，斥被告目無法紀，明目張膽，就2項串謀製造虛假文書罪判囚2個月，意圖妨礙司法公正判囚4個月，考慮刑期整體性後，判被告須就3罪入獄共5個月。

被告林明儀（64歲，退休人士），早前承認2項串謀製造虛假文書罪及1項作出具有妨礙司法公正傾向及意圖的作為罪。同案被告顏學健（33歲，外賣員）、張嘉俊（33歲，無業）和何卓為（39歲，無業），則押後至10月5日再訊。

林承認的案情指，顏探訪張時被要求找「外面啲人」替張簽署傳訊令狀，張並稱會承認簽名由他所簽。張向林稱已授權林簽署，林將令狀送交法庭並獲批出令狀。林另協助何索償及冒簽傳訊令狀，同獲批令狀。林被捕獲保釋後探訪還押的梅，林要求梅向張何兩人傳話，即張何必須堅稱簽署由兩人簽署。

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記者：陳曉欣

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