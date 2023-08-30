【渣馬2024】馬拉松明年1.21舉行參賽名額回復7.4萬個　同場辦亞錦賽及再設特別獎金

▲ 年度體壇盛事渣打香港馬拉松2024定於明年1月21日舉行。（曾耀輝攝）

年度體壇盛事渣打香港馬拉松2024定於明年1月21日舉行。田總公布，今次參賽名額回復至7.4萬個，並同場舉辦亞洲馬拉松錦標賽，邀請亞洲好手參加。而大會再推「萬金」先生小姐特別獎金，鼓勵本地跑手爭取好成績。

為上屆渣馬推出的加碼版「馬拉松特別獎勵計劃」，破紀錄創造超過200名「萬金」先生小姐。適逢渣馬2024同場舉辦亞洲馬拉松錦標賽，為了鼓勵本地跑手突破自己，大會再次推出加碼版「馬拉松特別獎勵計劃」。所有分別於3小時（sub3）及3小時30分（sub 3:30）内完成馬拉松的香港永久性居民男、女挑戰組跑手，將可獲1萬元特別獎金。

對於上屆有無報名人士闖入賽道，香港田徑總會行政總監伍于豪表示，大會將會加強保安，保障賽道安全，屆時會提醒工作人員小心識別跑手。

今屆賽事共設馬拉松 、半馬拉松、十公里賽、十公里輪椅賽及輪椅賽體驗組（2.5公里）五個項目。馬拉松及半馬拉松由尖沙咀彌敦道出發，十公里比賽以東區走廊作起點，輪椅賽則由灣仔運動場出發。所有比賽均以維多利亞公園作為終點。

各參養跑手組別將於8月31日起於網上分階段接受報名；而公眾抽籤報名（包括重推的10公里隊制賽），則於9月21日上午10時正式開始。

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記者：蘇文軒