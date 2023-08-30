【宅男女神】彭慧中自問身材唔算好當不起女神　性格被動耽誤事業：完全不會去計算

說起彭慧中，除記起她是《流行都市》固定主持，擁火辣身段的她有「連登女神」之稱，討論區的「J慧中時間又到了」帖文有不少巴打捧場客，彭慧中接受TOPick訪問卻謙稱：「其實我身材唔係咁大！」

被宅男封為女神，惟入行13年來星運平平，彭慧中承認性格耽誤了其演藝路，這朵溫室小花沒有很大的爭勝心，「我完全沒有去計算，個性比較go with the flow。」

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▲ 彭慧中接受TOPick訪問。（陳慧安攝）

演媽咪角色起初難接受

向來以主持工作為主的彭慧中去年參演劇集《妳不是她》，近日更於《逆天奇案2》客串餐廳老闆娘一角。於《妳》劇裡，飾演單親媽媽的彭慧中要應付不少內心戲，她直言被考起。

彭慧中說：「一來我首次演內心情節，二來沒有太多對白幫我去演繹，樣子要很愁，但又不能只管皺眉頭，演得自然又要很爭扎的感覺，所以有點難度。」

34歲已被派演「媽咪」，彭慧中起初有點抗拒，她說：「吓，那麼快就演媽咪？始終是第一次演有戲份和名字的角色，但角色的年紀比現實的我年輕，這樣想我就不介意吧。」

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當年選擇了學業

眼前的彭慧中就是那麼正面，就如外界戥她不值，認為TVB浪費了「有樣有身材」的她，彭慧中卻看得淡然。2010年落選港姐後獲無綫游說留港發展，她卻選擇返英完成餘下的學業。

「當時不想放棄學業，覺得至少要完成學位，或許離開後，劇集監製對我不認識，但我只抱著玩玩的心態參選，沒想到最終入了行，」

若當初留低發展，星途或會逆轉，惟彭慧中沒半點後悔，她說：「反而沒有完成學業就令我後悔，因為不想令人感覺『兩頭唔到岸』，這圈子有很多未知數，留低發展也未必去到很好的位置。」

▲ 彭慧中當年回港參加《2010年度香港小姐競選》，並順利進入十五強。（影片截圖）[

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選港姐被爆黑歷史

當年選美期間，彭慧中被爆出夜蒲攬仔和食煙的黑材料，曾經不開心的她現在回看只一笑之置。

「我覺得大學時代唔玩幾時玩？難道留到老時才玩嗎？校園生活除了讀書外，就是讓你去嘗試不同事物、去玩和認識新朋友，現在回看不覺得是壞事，亦不是甚麼大不了的負面新聞。」

入行初期，彭慧中被分派做主持和綜藝節目，她更是元祖級的「東張女神」，她說：「做了幾個月吧，當時要找路人做訪問，他們會不理睬或者怕上鏡而拒絕我，令我感覺很驚。之後明白要靠經驗，多做一點就慢慢習慣，就不怕被拒絕。」

▲ 彭慧中是不少連登仔的女神。

「J慧中」不敢當女神？

及至2015年，彭慧中加入婦女節目主持行列，由《都市閒情》至《流行都市》，一做就8年。彭慧中笑稱：「我很專一長情，很多人做一陣就走。」

對著安德尊、劉彩玉和宋芝齡一眾前輩，當年仍是新人的彭慧中十分緊張，她說：「起初跟嘉賓做訪問，我只懂死記問題，但見其他主持又有很多互動。」對彭慧中最大考驗是做直播，她說：「如果要我『包尾』的話會很驚，會向大王求救『點算好？剩下10秒，講咩好？如果得30秒，嘉賓拋個波畀我如何是好？』，大王會教我點應對。」

這位「流行都市」女神不時於節目晒美腿，又穿小背心教做運動，成功吸引男觀眾之外，連登仔更開專屬帖文分享其福利圖，獲封「連登女神」的彭慧中說：「我一點也不覺得自己是女神，尤其加入TVB後，見到很多又瘦又叻又靚的女藝人。」在她心目中，靚媽陳凱琳才是女神：「因為我覺得她很全能。」

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私下的彭慧中有著男仔頭個性，她說：「我會很豪氣，不會很Elegant，在家會戙高隻腳坐。」優雅的女神也會爆粗，她笑說：「粗口人人也會說，shit這些我也會講。」

對於嬌人上圍成為焦點，彭慧中謙稱：「其實我唔係咁好身材，可能我懂得遮掩，或許我乎合比例？其實我真係唔係咁大㗎咋，公司很多女藝人身材都好犀利，好似波波 (黃婧靈)。」

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嬌嬌女萬千寵愛

入行13年來彭慧中主力做主持工作，網民狠批TVB「大材小用」，她說：「我會想為何工作不及他人多呢？但翌日瞓醒又忘記了，繼續我的生活，我份人很易調節，亦會盡量向好方面想，不停地糾結也不會有幫助。」

常說性格決定命運，她自覺性格被動和沒機心耽誤了事業路，她說：「我完全沒有去計算，個性比較go with the flow，事情來到便接受，除非觸及底線就say no。」

網民指TVB欠她一個機會，彭慧中說：「逐步逐步來吧，演戲方面沒太多經驗，一來就給我做女主角，我都未去到這個水平。」你情我願，其實沒甚麼拖欠，她說：「會的話早應介意啦，現在心態很平常心，不一定要得到甚麼。」

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怕被誤會是富家女

彭慧中比較安於現狀，跟其成長背景也有點關聯，自細已萬千寵愛在一身，她說：「父母很保護我，遇到任何疑難都替我解決，至今依然一樣，所以出來工作也不會落力去爭取。」

她續說：「你想爭取想要的東西，是因為你欠缺，你自然會形成競爭的心態。」

父親從事貿易生意，一家居於大埔康樂園3000呎大屋的彭慧中被指是富家女，她即澄清：「我並非富家子弟，跟真的富二代差很遠，我們只是普通正常家庭。（不想被標籤為富家女？ ）會令人以為我唔憂做，其實不是吧，如果唔憂做就可以周遊列國啦。」

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宅男女神不急於封盤

至於女神的感情生活，原來彭慧中有一位感情穩定的男朋友，她大讚男友專一和孝順。她直言年輕時遇過渣男，彭慧中說：「接受不到一些不成熟的男士，少少事就嗌交，年輕時又太專一，即使日日嗌交也想維持這段關係，愈大愈明白自己需要甚麼，除了大家三觀相近，最重要溝通得好和有安全感。」

雖然她恨做媽咪，但不會為此已早點結婚，她說：「現在養一個小朋友不容易，見身邊朋友一早為子女鋪路，未識行已經搵定學校，我不想子女受很大壓力，所以要考慮清楚。」

場地：NIRAS

記者：游艾維

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