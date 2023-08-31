【減肥大作戰】趙露思出道被嘲「最肥女演員」　公開7日減肥餐單3招養成纖瘦體質

▲ 趙露思出道被嘲「最肥女演員」，公開7日減肥餐單3招養成纖瘦體質。

想擁有女明星同款纖細身材，不妨試試跟隨她們的瘦身餐單。現年24歲的內地女星趙露思擁有超高人氣，但出道時卻因嬰兒肥，一度被嘲笑是「最胖女演員」。為了變瘦更上鏡，她研究出一套懶人必備減肥法，用一周即可輕鬆瘦身。

最新影片：

趙露思出演劇集《偷偷藏不住》在Netflix獲好評，其身材也成為熱議話題。由於趙露思出道初期有嬰兒肥，身材較有肉感，身高1米61的她最胖時體重也約121磅左右，但仍存在「上鏡肥10斤」的效果，更一度被觀眾嘲笑是「最胖女演員」。但趙露思研究出一套懶人必備減肥法，成功把自己瘦成僅有85磅，骨感身材也讓她更上鏡，駕馭起多元風格，收穫人氣。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

台灣營養師高敏敏日前就在Facebook專頁發文，分享趙露思「一週減肥食譜」，並分析當中3大重點，提供營養建議。點擊大圖獲取女明星同款瘦身餐單：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

3大重點養成纖瘦體質

高敏敏分析趙露思的餐單，形容是「不挨餓的佛系方式」，並歸納指出3大重點：

1. 早餐必須吃

不吃早餐，容易能量不足，腦細胞的活絡度降低，代謝也容易跟著變慢，久而久之容易讓體內堆積脂肪和垃圾，因此吃早餐非常必要。

2. 多吃蔬菜水果

蔬果含有豐富的維生素及礦物質，天天吃不僅能促進腸胃蠕動，也使皮膚更透亮，因此選擇低GI（升糖指數）的蔬果當嘴饞的點心，是女明星常做的事。

3. 日飲8杯水以上

身體中的任何代謝都需要水的參與，缺少水分就沒辦法代謝儲存的脂肪和碳水，所以無論是增加代謝、燃燒脂肪、增加肌肉，都需要多多補充水分。因此努力控管飲食之餘搭配「8杯水減肥法」，瘦身效果加倍。

不過，高敏敏亦提醒，有部分族群不適合跟從這樣的餐單，包括有相關高血糖、糖尿病患者，懷孕、哺乳期婦女，飲食失調疾病患者，胃功能不好的人，青少年、成長中孩童，遺傳疾病代謝異常等人士。但建議只要均衡吃、適量吃，就可以長久維持健康。注意飲食不要長期偏頗某一些食物，否則容易導致營養失衡；還要攝取充足適量的澱粉，提供大腦及身體能量的來源，也可以幫助脂肪代謝。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣