【香港小姐2023】王怡然受父母捲款逃港風波影響　Lynn「潛水」兼大幅刪社交網帖文

▲ 王怡然（Lynn）以身體不適為由缺席活動。

昨日（8月29日）有報道指港姐雙料亞軍王怡然（Lynn）的父母於內地十多個城市經營補習社，可惜於2021年因經營不善倒閉並「走佬」。

他們舉家捲款逃至香港，拖欠上千員工的工資及騙取過千家長學費合共過千萬元人民幣，眾「苦主」更於網上留言大呼「還錢」。

Lynn在昨日接受《東張西望》訪問期間「爆喊」，並於今日「潛水」缺席活動！

【香港小姐2023】王怡然回應父母捲款逃港情緒失控 港姐亞軍爆喊：我都好努力搵錢

王怡然缺席公開活動

Lynn原定今日下午3時與同為得獎佳麗的莊子璇、王敏慈及姜依宁一同出席領獎活動，大會通知指Lynn因身體不適而缺席，變相形成「三缺一」的局面。

似乎Lynn需時間平靜情緒，或不希望新聞持續發酵，故選擇「潛水」。

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部份社交網只剩一帖文

自Lynn父母捲款逃港一事曝光後，本來是人氣網紅的她，被發現大幅刪去小紅書、抖音帳號內的帖文，兩個平台內同樣只剩下一則帖文。

在她的小紅書內，現只有一剛介紹香港K11的帖文，抖音內就剩下一個看2023年關鍵字的帖文。

而Lynn的IG則維持18則帖文，最新的帖文是於7月12日上載。有網民就於帖文下留言：「 如果家人賺了黑心錢，讓你過上了好生活，咁好心你就低調啦」、「為什麼把小紅書的帖都刪了？怕別人知道你爸媽在內地是大騙子嗎？」、「呃人地血汗錢玩得咁開心」等。

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