【阿晶自殺】KOL聲稱遭微辣CEO六毫子威脅　Sean Lam公開對話截圖網民反應兩極

▲ 「爆料KOL」Sean Lam又爆料，疑遭微辣六毫子威脅。

有「爆料KOL」之稱的富二代Sean Lam，時常在社交平台大爆娛樂圈秘史，曾在網上公開爆料指林芊妤（Coffee）、網紅姊妹花張欣欣（Yanyan）和張芊芊（Chinchin）等疑出席富豪飯局，又封張致恒（Steven）老婆雯雯為「五十雯」，指遭拒絕課金睇付費帳戶，令他大呻做善事慘食檸檬。

Sean Lam早前將話題轉移到微辣，為微辣前經理人阿晶生前因飽受欺凌、情緒病困擾輕生離世，化身「正義男神」向微辣展開狙擊。他表示有獨家爆料，大爆微辣公司倒閉之餘，同時被追債，又指微辣創辦人及CEO六毫子（陸志豪）未有接聽電話。

【阿晶自殺】爆料KOL大爆微辣內部消息 Sean Lam爆六毫子潛水微辣未找數

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【阿晶自殺】微辣阿丞轉口風認曾欺凌阿晶 大講晦氣說話：我咁嘅樣邊有資格病

威脅對話內容曝光

在昨日（8月29日），Sean Lam再次開直播，並公開聲稱是兩張六毫子與友人的對話截圖，對方提醒Sean Lam「唔好搞佢哋住，佢哋開始」。

內容提及「嗰個Sean Lam做乜X嘢呀日日講，亂X咁吹」、「我哋最多玩X大佢」，當另一方嘗試調停他、勸他冷靜，疑似六毫子則回覆：「我唔叫細B斬佢偷X笑！」

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雖然Sean Lam在圖中叮囑不要將內容流出，否則「我會死」。

不過仍被網民截圖下來並於網上瘋傳，因此令不少網民質疑此事是否自導自演，質疑可信性：「微辣仲有咩料爆」、「依家都搞到咁仲要買起你？」、「係咪自己爆料王想紅咋？」

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