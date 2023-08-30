【行賄懲教】涉1萬元賄懲教助理攜違禁品進收押所　兄妹判囚3及6個月

▲ 兄妹涉賄懲教助理攜物入收押所，今於西九龍裁判院被判監3及6個月。資料圖片

34歲懲教署二級懲教助理涉收取1名還押者及其胞妹逾1萬元，將未經授權的物品入荔枝角收押所。涉案兄妹早前承認3項向公職人員提供利益罪，今（30日）於西九龍裁判法院被判監3個月及6個月。

被告為荔枝角收押所還押人士吳天文（35歲）及其胞妹吳樂澝（31歲），兩人承認3項向公職人員提供利益罪。同案被告二級懲教助理金永勤（34歲）被控3項公職人員接受利益罪，將於9月13日答辯。

署理主任裁判官香淑嫻判刑時指，被告伙同犯案，案例指出須判處阻嚇性刑罰。裁判官又指被告吳天文是始作俑者，其胞妹則明知被利用仍重覆犯案，判監無可避免，判吳天文入獄6個月，其胞妹則入獄3個月。

兩名被告承認的案情指，被告吳樂澝探訪胞兄時，被要求將未經授權的眼鏡、打火機及文具等物品及3筆共1.01萬元賄款交給金。兄妹在警誡下承認以逾萬元行賄金作為報酬，金則稱賄款用於還債。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣