【女子監獄】鍾欣潼一改形象欺凌周秀娜　李彩華演大家姐霸氣外露

由導演呂美鳳執導，鍾欣潼（阿嬌）、周秀娜（Chrissie）、吳千語、吳家麗、陳瀅、李彩華（Rain）、陳庭欣（Toby）等主演的港產片《女子監獄》，電影以近年少有的女囚犯為題材並以監獄作主景，今日正式發佈香港海報及預告。

《女子監獄》講述兩大女囚幫派包括阿嬌及Chrissie原是勢不兩立，面對重歸監獄的女囚李彩華破壞獄中勢力平衡秩序，更虐人至死，兩派決定結盟對付，女子監獄陷入一場前所未有的暴動。

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阿嬌展大家姐氣勢



電影包含大量幫派衝突、動作打鬥場面，Chrissie戲中是新入獄的囚犯，因目中無人而得罪幫派大家姐阿嬌，隨後多次被阿嬌聯同手下陳庭欣欺凌、虐打。

其中一場，Chrissie被阿嬌扯頭髮撳在床上恐嚇，試戲時阿嬌非常入戲地用手拍床一下，聲音相當響亮，嚇得Chrissie反問阿嬌：「你隻手唔痛咩？」阿嬌霸氣回應：「唔痛，膠嚟之嘛！」

阿嬌及Chrissie均非常認真地聽導演要求，之後阿嬌再試位時增加了棟腳動作，投入角色並活靈活現展示出一個江湖大家姐的氣勢。

李彩華客串演出



至於另一場在浴室的打鬥場口亦不容錯過，劇情講到Chrissie與千語、夏嫣、郭奕芯聯成同一陣線，決心向Toby報復。

夏嫣先扯Toby入浴室，千語及郭奕芯則對Toby拳打腳踢至地上，千語還手持廁所刷拍打Toby，相當兇狠，試戲時Toby非常敬業瞓地度位，毫無怨言。



《女子監獄》除得到實力派家麗姐參演外，還邀請到久久未有拍攝香港電影的李彩華（Rain）客串演出。

Rain飾演聞風喪膽的監獄大家姐「劏豬環」，陳瀅為遠離母親而決定加入「劏豬環」陣營，最終拼個你死我活！

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