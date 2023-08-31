【非本地生】港大收逾800非本地本科生　坦桑尼亞女生修生物醫學盼改善國家醫療

▲ 港大本年招收800多名、來自逾40個國家的非本地生。（林宇翔攝）

疫後復常，港大本年招收800多名、來自逾40個國家的非本地本科生，校方料數目冠絕八大。有非本地生受港大全額獎學金吸引來港讀書，包括全國考第二名的坦桑尼亞女生將入讀生物醫學工程，計劃畢業後回國改善當地醫療體制。另有德國男生過去曾與內地寄宿家庭生活，激發起對亞洲文化的興趣，最終入讀港大商科，盼將來留港發展、成為投資銀行家。

港大發言人表示，港大本年招收800多名、來自逾40個國家的非本地本科生，其中內地及海外學生各佔約一半，預料數目冠絕八大。發言人亦指，港大過去幾年的非本地本科生報讀人數持續穩定增長，平均錄得約2萬個入學申請。

德國男生Norman Sergej Cremer高中曾參與為期2周的內地交流團，與廣州寄宿家庭一同生活，激發起對亞洲文化的興趣。他希望探索歐洲以外的文化，認為香港是「連接亞洲及歐洲的門戶」，提供大量國際及文化交流機會，並作為全球金融中心，能令他學習到更多金融知識；同時，他指港大世界排名高、列全球前30，因此最終放棄德國大學取錄，改為入讀港大經濟及金融系，走出舒適區。

▲ 德國男生Norman Sergej Cremer放棄德國大學取錄，將入讀港大經濟及金融系。（林宇翔攝）

Norman形容香港「一切都在同一個地方」（everything in the same place），擁有令人印象深刻、獨特的自然風光，如山脈、島嶼及海灘外，甚至地鐵站內設有超級市場，與德國截然不同。他又指，港大作為本港最歷史悠久的學術機構，有百年歷史，故為「研究香港及港大歷史的好地方」，並期望在入學後能夠加入各種體育學會，如參加欖球隊、游泳等，作多方面的嘗試，另計劃畢業後在香港任職投資銀行家。

另外，在全國考第二名的坦桑尼亞女生Lucy Magashi將藉港大的全額獎學金，入讀生物醫學工程。她表示，去年就讀高中時，創立了一個致力改善國家健康護理問題的基金會，包括協助當地醫院籌款，以購買更多醫療設備，從中親身領略及看到國家正面臨的問題。其中，她表示自己對生物科最感興趣，並對於能夠獲取港大全額獎學金，而感激不盡，又稱港大世界排名高，故決定來港修讀生物醫學工程，學習更多相關知識，以便畢業後回國，運用所學改善國家的醫療體制。

▲ 坦桑尼亞女生Lucy Magashi將藉港大的全額獎學金，入讀生物醫學工程。（林宇翔攝）

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記者：梁凱婷