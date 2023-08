【非本地生】港大收逾800非本地本科生　坦桑尼亞女生修生物醫學盼改善國家醫療

▲ 港大本年招收800多名、來自逾40個國家的非本地生。(林宇翔攝)

疫後復常,港大本年招收800多名、來自逾40個國家的非本地本科生,校方料數目冠絕八大。有非本地生受港大全額獎學金吸引來港讀書,包括全國考第二名的坦桑尼亞女生將入讀生物醫學工程,計劃畢業後回國改善當地醫療體制。另有德國男生過去曾與內地寄宿家庭生活,激發起對亞洲文化的興趣,最終入讀港大商科,盼將來留港發展、成為投資銀行家。

港大發言人表示,港大本年招收800多名、來自逾40個國家的非本地本科生,其中內地及海外學生各佔約一半,預料數目冠絕八大。發言人亦指,港大過去幾年的非本地本科生報讀人數持續穩定增長,平均錄得約2萬個入學申請。

德國男生Norman Sergej Cremer高中曾參與為期2周的內地交流團,與廣州寄宿家庭一同生活,激發起對亞洲文化的興趣。他希望探索歐洲以外的文化,認為香港是「連接亞洲及歐洲的門戶」,提供大量國際及文化交流機會,並作為全球金融中心,能令他學習到更多金融知識;同時,他指港大世界排名高、列全球前30,因此最終放棄德國大學取錄,改為入讀港大經濟及金融系,走出舒適區。

Norman形容香港「一切都在同一個地方」(everything in the same place),擁有令人印象深刻、獨特的自然風光,如山脈、島嶼及海灘外,甚至地鐵站內設有超級市場,與德國截然不同。他又指,港大作為本港最歷史悠久的學術機構,有百年歷史,故為「研究香港及港大歷史的好地方」,並期望在入學後能夠加入各種體育學會,如參加欖球隊、游泳等,作多方面的嘗試,另計劃畢業後在香港任職投資銀行家。

另外,在全國考第二名的坦桑尼亞女生Lucy Magashi將藉港大的全額獎學金,入讀生物醫學工程。她表示,去年就讀高中時,創立了一個致力改善國家健康護理問題的基金會,包括協助當地醫院籌款,以購買更多醫療設備,從中親身領略及看到國家正面臨的問題。其中,她表示自己對生物科最感興趣,並對於能夠獲取港大全額獎學金,而感激不盡,又稱港大世界排名高,故決定來港修讀生物醫學工程,學習更多相關知識,以便畢業後回國,運用所學改善國家的醫療體制。

