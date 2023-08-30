【基層家庭】住深水埗百呎劏房湊SEN女兒　單親港媽因工勞損︰為生活捱下去

▲ 單親媽媽許女士獨力湊大8歲SEN女兒。

近日香港社區組織協會及兒童權利關注會公布一項調查結果，發現6成基層兒童在暑假沒有參與任何暑期活動，當中逾9成人指難以應付暑期活動開支。許女士（化名）與8歲女兒彤彤（化名）居於深水埗的劏房，彤彤在暑假期間接受社區中心的託管服務，許女士沒有特別為她安排暑期活動，興趣班開支對她來說負擔較大。

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興趣班開支大

7年前，許女士開始單親媽媽的生活，她與前夫育有兩名分別20多歲和8歲的女兒，現時與細女彤彤居於深水埗一個100多呎的劏房。她分享劏房環境擠迫，擺放了碌架床、衣櫃、書櫃等家具後，基本上沒有多餘空間。早前她獲低收入劏房戶津貼，於是為就讀小學的女兒添置書櫃，可是「放了書櫃後空間就細了」，升小三的彤彤習慣在飯枱做功課和溫習。

彤彤出生後許女士成為全職媽媽，直至彤彤大約2歲，她趁女兒上學時間做兼職幫補家計，有時周六日要開工，就將女兒交給社區保母託管。後來彤彤升上小學，許女士每天送女兒上學後，由早上10時至下午5時去上班。彤彤下午3時多放學後，接受香港社區組織協會位於深水埗元州街的社區中心託管服務，功課輔導至下午6時，等媽媽放工來接她回家。

▲ 雖然許女士工作辛苦，但她為了女兒捱下去。（陳靜儀攝）

今個暑假彤彤周一至六繼續接受中心託管服務，參加中心舉辦的活動，如學英文、做手工、看影片，還會外出打籃球。許女士稱前夫的贍養費加上她的收入，總算足夠應付生活。母女平日應使得使，主要支出來自彤彤的興趣班費用，例如畫畫一堂$150、羽毛球一堂$170，她之前獲津貼也上過英文班。即將9月新學年，許女士為彤彤報讀了中心的英文班，如果成功抽中，每月花費僅數百元，比坊間便宜得多。

8歲女兒患ADHD

許女士指彤彤成績未如理想，小二上學期考試英文科不合格，下學期在中心老師的幫助下，終於進步到合格水平考獲C，因此她想加強女兒的英語能力。彤彤告訴媽媽想做醫生，媽媽鼓勵她努力讀書，才有機會實現目標。許女士表示︰

想她勤力一點，將來揀間好學校，考到大學就好。讀好書，將來就不用做辛苦工。

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彤彤2歲8個月大時未識說話，被評估為語言發展遲緩，語言能力只如1歲半的孩子，獲轉介接受言語治療訓練。後來她幼稚園時輪候到I位（幼稚園暨幼兒中心兼收計劃），於是重讀K1，接受個別訓練活動。經訓練後彤彤大有進步，她現時大約每3個月接受言語治療。許女士透露，彤彤K3時再次接受評估，發現她患有專注力不足及過度活躍症（ADHD），吃藥後情況有改善，學習上也較以往專心。

母兼父職湊大女兒

許女士現任職食品工場女工，她坦言「工作辛苦」，由於長時間做重複性工作，以致她的肩膀和手臂勞損，一度停工，經針灸治療才稍有好轉。她無奈說道︰

為生活也要捱下去，無得做再算，一心為了湊大女兒。

在職媽媽公私兩忙，許女士更母兼父職，壓力可想而知。她提及自己睡眠質素差，與女兒同床不時半夜醒來，不久前她接受了睡眠測試，發現深層睡眠僅47分鐘。她指平日工作一天後，回家還要煮飯、做家務、照顧女兒，不免感到疲累，或許因此影響睡眠質素。

彤彤小時候曾跟媽媽說，「媽咪你好辛苦，我幫你按摩一下」，許女士笑言她升上小學反而少了這些窩心說話。女兒是她生活最大的動力，她憶述女兒小時候身體出現毛病，試過背夜獨自抱著她去急症室，轉眼彤彤已經8歲，一切事過境遷，她現在只希望女兒身體健康。

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記者︰駱秀玲