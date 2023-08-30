【正能量】插畫家太太相伴自閉症丈夫　以愛和幽默走過16年婚姻

▲ 她跟丈夫相識23年，彼此支持對方的興趣和專長。

一般為媒體報導的自閉症個案，多屬年幼學童，事實根據協康會提供資料，成年自閉者也有不少，但因為他們在成長中症狀未被發現，致成隱藏個案。

例如展能藝術家Alice，跟丈夫結婚16年，因偶然接觸相關資訊時，才發現另一半是自閉症人士，因此獲得靈感，創作了漫畫角色「迷彩貓」，希望公眾對自閉症有更多認識及包容接納。

一向提倡社會接納自閉症人士的協會，早前以「在光譜中找到愛」為主題，展開一系列公眾教育活動，如由多位本地插畫家創作代表自閉症人士特質的A+家族原創角色漫畫、照顧者自白短片、展示自閉症者能力的互動手作坊等。

▲ 跟協康會合作「A+家族角色」原創漫畫，帶出自閉症人士在生活上的一些特質。(湯致遠攝 )

曾編繪《Brilliant Star》一書的Alice Leung，便是其中一位被邀合作的插畫家，她以筆下的「迷彩貓」crossover了A+家族角色「堅哥」，在四格漫畫中解說自閉症人士平時生活和性格上的特質。

Alice舉例：「譬如漫畫中的角色，在學校無論上落樓梯，都堅持要走左邊，即使前面有阻礙都不會改變，因這是A仔（自閉症人士）的普遍特質，他們在生活上有固定的規律，亦都不容易去改變，身邊的人如能多加了解便可以互相諒解。」

眼中丈夫充滿才華

本身從事設計工作的Alice，在現實生活中，對自閉症並不陌生，因她的丈夫Thomas，便是一位自閉症人士。二人約23年前在教會上認識，當時她買了一個軍用袋，但不知有何用途，而對方對軍事很有研究，便向他教，漸漸開始拍拖，並於2007年結婚。

在Alice眼中，在教會中工作的丈夫是一位滿有才華的伴侶。「拍拖時，已覺得他不論音樂、繪畫方面都很叻，就算沒有特別學過，都有很高的水準；他又是一位非常專業的軍事迷，某一年海防博物館辦展覽，也有問他借用軍備品展出。」

不過，Alice說丈夫性格較靜，有時在全程巴士或吃一頓飯，可以完全不出聲；而他對自己喜歡的事，如打機、儲figure等事情，都會比較執迷。「不過我只認為他幾有性格，當你主動走入他的內心，便發現到他的幽默和愛，故沒有想過這跟自閉症有關。」

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以插畫表達相處學問

後來，她有一位從事有關特殊教育工作的朋友，覺得其丈夫有些特質跟自閉症相似，便提議在網上進行測試，最終才發現他原來屬自閉症人士。不過，兩夫婦沒有為此煩惱，反而有釋懷感覺。

Aice解釋：「以前我常為丈夫經常不表達情感而苦惱，嘗試各種方法改善溝通都不得要領，但知道原來這是自閉症者的特質，便頓然明白過來。」她亦知道丈夫的性格不能改變，而其跟家人和朋友都能接受這種相處，故她們也沒有刻意尋求協助。

Alice能感同身受，因為她曾經亦是一位情緒病患者，在康復後透過藝術創作來抒發內心情緒，因此她在知道丈夫是自閉症人士後，就編繪網上漫畫《Brilliant Star》，作為記錄兩口子的生活日常，也藉此帶出自閉症的資訊以及解讀一些坊間誤解。

「其實A仔都有不少優點，如他們對都某些事物很著迷和執著，也不容易放棄，這種堅持如果放在一個科學家身上，可能便是成功的原因，所以便要看一些特性是放在甚麼地方。」

對身邊人多作鼓勵

她又打趣道：「丈夫好喜歡買高達figure、砌圖、地圖和迷宮畫，放滿了一整間房，有時我都會覺得很浪費金錢，試過溫馨提示不要買太多，但A仔的堅持性格，又怎會理我？」

她在插圖中把這一幕以輕鬆手法表達出來。「就算是一般夫婦，共同生活總有有一些磨擦，而適當的幽默感可化解很多衝突，彼此相處便會更容易。」

▲ 插畫家Alice以作品表達對自閉人士的關懷。（湯致遠攝）

若果家人或伴侶屬自閉症人士，作為過來人的Alice，亦有如下建議。「 A仔因不擅長表達內心，或不知道如何去表達，所以情緒都會收起來，其實他們都好希望被別人了解，故首先要主動作出溝通，嘗試走入他們的內心世界。另外，在一些小事情上，可以多去讚賞和鼓勵，如丈夫有時幫我買下午茶，我都會把感激說話多講出來。」

而最重要的，是身邊人對自閉者人士的包容和愛，讓他們的優點被看見，就可以像天上星星一樣閃爍而燦爛。正如Alice其中一幅插畫所言：「我們彼此相愛，手拉著手，直到走進天堂的那天。」

記者:陳家昌

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