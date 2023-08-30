【特首政策組】聘具官媒背景非永久居民任研究主任　政策組︰無合適、合資格永久居民申請人

▲ 特首政策組專家組在6月舉行首次會議。（政策組官網圖片）

在去年底成立的特首政策組，最近聘請曾在新華社國際部工作的江亞平為研究主任（國際關係）。公務員事務局網頁提到，新入職的公務員及非公務員均須是香港永久性居民，但江亞平目前是香港居民但未獲永久居民身份。

特首政策組表示，有關職位需要申請人具備20年全職從事國際關係、公共事務及政策相關的工作經驗等條件，考慮到合資格申請人數目不多，公務員事務局根據《基本法》第101條第2部分，批准政策組在沒有合適和合資格的香港特別行政區永久性居民申請人之情況下，可以聘用非香港永久性居民。

基本法第101條第二段提到︰

「香港特別行政區政府還可聘請英籍和其他外籍人士擔任政府部門的顧問，必要時並可從香港特別行政區以外聘請合格人員擔任政府部門的專門和技術職務。上述外籍人士只能以個人身份受聘，對香港特別行政區政府負責。」

特首政策組強調，有關的聘任安排符合政府內部的既定準則和程序。翻查資料，政策組在今年4月公開招聘該職位，月薪為港幣120,520元，要求申請人在20年相關工作經驗中，至少10年在不同國家及地區工作。招聘亦有提及非香港永久居民可提交申請，不過香港永久居民就優先獲聘。

江亞平曾在新華社國際部工作，曾派駐過埃及、南斯拉夫及澳洲等地，更曾任新華社國際部黨委常務副書記。

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記者：戴朗希