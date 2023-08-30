  • 31°C
香港時間 : 2023830日 (週三) 17:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【貝遊歐洲】蔡思貝嚐利物浦名物燉菜　到監獄主題酒吧過足戲癮

娛樂 17:40 2023/08/30

分享：

分享：

熱門 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

《貝遊歐洲》

由蔡思貝主持的TVB旅遊節目《貝遊歐洲》，今晚（8月30日）播出的一集，思貝去到位於英格蘭西北部的利物浦遊玩。

思貝率先大歎當地必吃名物利物浦燉菜Scouse，由於Scouse賣相似足baby food，思貝笑言：「我好鍾意食baby food，baby food係我細個時嘅獎勵，我要做得叻做得乖，媽咪先會獎勵我！」

【貝遊歐洲】重溫蔡思貝入行10年火辣泳裝　《踩過界》水著戲上圍勁震撼成經典【多圖】

蔡思貝過足戲癮

之後思貝去到一間以監獄為主題的酒吧，換上橙色監獄衫化身囚犯，與扮演獄長、獄卒的酒吧職員瘋狂鬥戲，過足戲癮的思貝說：「所有嘢都好即興，一人一句，成件事係冇排過、冇劇本，感覺好正！」

點擊圖片放大
+3
+2

到訪神秘酒吧

去得利物浦，當然要尋找英國傳奇搖滾樂團披頭四（The Beatles）的足跡，思貝會帶大家去到披頭四的發跡地The Cavern Club，披頭四在該處表演超過300場騷，據指成員Paul McCartney現在閒時亦會回到這裡表演。

思貝還到訪了一間神秘酒吧，該酒吧有魔術表演欣賞之餘還有小遊戲玩，思貝幸運地擲到孖四骰仔獲贈兩杯免費飲品，相當Lucky。

思貝還到訪了一間神秘酒吧！

想起好友湯洛雯

最後一站，思貝去到皇家阿爾伯特碼頭閒逛，在其中一間店鋪見到獨角獸明信片時更想起好友湯洛雯。

她說：「湯洛雯好鍾意獨角獸，佢以前去旅行都會寫post卡畀我。記得有一年，我生日佢送咗乾嘅玫瑰畀我，之後仲寫咗張卡畀我，佢話希望我哋友誼好似乾玫瑰咁，永遠可以保持得到。」

最新影片推介：何沛珈專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】何沛珈受力捧拍劇主持雙線發展　孝順女代亡母照顧父妹

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【TVB大執位】蔡思貝周年報告排頭位　陳嘉慧撼贏陳瀅郭柏妍登首頁惹爭議【多圖】
12:49 2023/05/03
【TVB大執位】蔡思貝周年報告排頭位　陳嘉慧撼贏陳瀅郭柏妍登首頁惹爭議【多圖】
【貝遊英倫】英格蘭足總盃決賽前夕　蔡思貝率先帶觀眾玩轉倫敦
15:45 2023/05/19
【貝遊英倫】英格蘭足總盃決賽前夕　蔡思貝率先帶觀眾玩轉倫敦
【貝遊英倫】蔡思貝朝聖曼聯主場奧脫福球場　挑戰爆辣辣醬喪標眼水
18:38 2023/05/27
【貝遊英倫】蔡思貝朝聖曼聯主場奧脫福球場　挑戰爆辣辣醬喪標眼水
【貝遊歐洲】重溫蔡思貝入行10年火辣泳裝　《踩過界》水著戲上圍勁震撼成經典【多圖】
16:19 2023/08/27
【貝遊歐洲】重溫蔡思貝入行10年火辣泳裝　《踩過界》水著戲上圍勁震撼成經典【多圖】
【貝遊歐洲】跟蔡思貝英國享冰火桑拿　布萊頓沙灘游完水即做Spa【附詳情】
今日 12:21
【貝遊歐洲】跟蔡思貝英國享冰火桑拿　布萊頓沙灘游完水即做Spa【附詳情】

你可能感興趣

【TVB大執位】蔡思貝周年報告排頭位　陳嘉慧撼贏陳瀅郭柏妍登首頁惹爭議【多圖】
12:49 2023/05/03
【TVB大執位】蔡思貝周年報告排頭位　陳嘉慧撼贏陳瀅郭柏妍登首頁惹爭議【多圖】
【貝遊英倫】英格蘭足總盃決賽前夕　蔡思貝率先帶觀眾玩轉倫敦
15:45 2023/05/19
【貝遊英倫】英格蘭足總盃決賽前夕　蔡思貝率先帶觀眾玩轉倫敦
【貝遊英倫】蔡思貝朝聖曼聯主場奧脫福球場　挑戰爆辣辣醬喪標眼水
18:38 2023/05/27
【貝遊英倫】蔡思貝朝聖曼聯主場奧脫福球場　挑戰爆辣辣醬喪標眼水
蔡思貝 湯洛雯 綜藝節目 TVB 娛樂行業 英格蘭 利物浦 酒吧 歐洲 娛樂機構

最高瀏覽

【颱風消息】風暴襲港最新路徑曝光　即睇天文台風暴預測
17:20 2023/08/29
【颱風消息】風暴襲港最新路徑曝光　即睇天文台風暴預測
【免費機票】香港快運早上10時半派2.4萬張免費機票　即睇搶票資格
09:32 2023/08/29
【免費機票】香港快運早上10時半派2.4萬張免費機票　即睇搶票資格
【寵愛Pet Pet】招浩明揭冬甩演出庭戲難度　靚女未婚妻出鏡幫忙拍攝
12:19 2023/08/25
【寵愛Pet Pet】招浩明揭冬甩演出庭戲難度　靚女未婚妻出鏡幫忙拍攝