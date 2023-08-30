【貝遊歐洲】蔡思貝嚐利物浦名物燉菜　到監獄主題酒吧過足戲癮

▲ 《貝遊歐洲》

由蔡思貝主持的TVB旅遊節目《貝遊歐洲》，今晚（8月30日）播出的一集，思貝去到位於英格蘭西北部的利物浦遊玩。

思貝率先大歎當地必吃名物利物浦燉菜Scouse，由於Scouse賣相似足baby food，思貝笑言：「我好鍾意食baby food，baby food係我細個時嘅獎勵，我要做得叻做得乖，媽咪先會獎勵我！」

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蔡思貝過足戲癮

之後思貝去到一間以監獄為主題的酒吧，換上橙色監獄衫化身囚犯，與扮演獄長、獄卒的酒吧職員瘋狂鬥戲，過足戲癮的思貝說：「所有嘢都好即興，一人一句，成件事係冇排過、冇劇本，感覺好正！」

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到訪神秘酒吧

去得利物浦，當然要尋找英國傳奇搖滾樂團披頭四（The Beatles）的足跡，思貝會帶大家去到披頭四的發跡地The Cavern Club，披頭四在該處表演超過300場騷，據指成員Paul McCartney現在閒時亦會回到這裡表演。

思貝還到訪了一間神秘酒吧，該酒吧有魔術表演欣賞之餘還有小遊戲玩，思貝幸運地擲到孖四骰仔獲贈兩杯免費飲品，相當Lucky。

▲ 思貝還到訪了一間神秘酒吧！

想起好友湯洛雯

最後一站，思貝去到皇家阿爾伯特碼頭閒逛，在其中一間店鋪見到獨角獸明信片時更想起好友湯洛雯。

她說：「湯洛雯好鍾意獨角獸，佢以前去旅行都會寫post卡畀我。記得有一年，我生日佢送咗乾嘅玫瑰畀我，之後仲寫咗張卡畀我，佢話希望我哋友誼好似乾玫瑰咁，永遠可以保持得到。」

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