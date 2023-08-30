維港凱悅尚萃酒店推秋色下午茶　送限量PAUL & JOE秋季美妝套裝及禮券【內附連結】

▲ 香港維港凱悅尚萃酒店與巴黎時尚品牌 PAUL & JOE 合作推出全新下午茶套餐。

立秋已過，還有不到一個月便中秋節，正是爭秋奪暑之際，悶熱之中偶爾帶點涼意，如此時節，最好夥三五知己閨密歎個下午茶，聊聊天，有講有笑有得食之餘，還會收到一套美妝產品，當然是笑逐顏開了，開心就是這麼簡單。

香港維港凱悅尚萃酒店與巴黎時尚品牌 PAUL & JOE 合作推出全新下午茶套餐，以慶祝秋季來臨。這個「花漾秋色下午茶」包含一系列令人心情愉悅的鹹甜點，美饌巧妙地融合了品牌獨特的花卉和貓咪圖案。

最新影片推介：何沛珈專訪

每份下午茶還包括了無限量供應的法式紅酒煮車厘子、牛角酥窩夫、可麗餅配雪糕以及免費使用酒店在社交平台上極具人氣的頂樓無邊際泳池（以於享用下午茶當日中午12時至下午3時免費使用游泳池），能欣賞到令人驚嘆的維港美景。

至於限量禮品，則隨每份下午茶送贈，包括：兩套PAUL & JOE 秋季美妝禮物套裝及禮券（每套價值177港元，另可於PAUL & JOE 分店換領價值240港元的產品），送完即止。

下午茶餐單如下：

甜點 卡巴度斯蘋果撻 | 忌廉芝士朱古力忌廉

椰子紅桑子杯 | 法芙娜朱古力布甸、紅桑子泡沫

抹茶紅桑子金磚蛋糕 | 柚子朱古力忌廉、抹茶蛋糕

番石榴乳酪手袋蛋糕 | 果仁脆底、橙花朱古力忌廉 鹹點 煙三文魚卷 | 香草檸檬忌廉芝士、雲呢拿

香酥填鴨刈包 | 香橙海鮮醬、大蔥、芫荽

烤雜菜三文治 | 紅菜頭忌廉芝士

龍蝦沙律餡餅 | 青豆慕絲 即點即製 (無限供應) 法式紅酒煮車厘子

牛角酥窩夫

可麗餅雪糕筒

雪糕、醬料及配料 飲品 自選茶或 Centric Blend 咖啡

另加每杯HK$38享用

貓在花園裡 | 橙汁、椰奶、小豆蔻及濃縮伯爵茶或

秋花 | 橙汁、南薑、青檸、羅勒、奶油泡沫

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

花漾秋色下午茶

推出日期：2023 年 9 月 4 日至 11 月 30 日

時間：每日下午 3時半至 5時

地點：酒店The Farmhouse咖啡廳（西座2樓）

價格：688港元*（兩人份）

限量禮品：兩套PAUL & JOE 秋季美妝禮物套裝及禮券（每套價值HK$177，另可於PAUL & JOE 分店換領價值HK$240的產品）

著數：於享用下午茶當日中午12時至下午3時免費使用游泳池（東座23樓）

*價格以原價計算加一服務費及1%附加費支援零碳足食（亞洲）持續對抗全球暖化。

編輯：葉翠華