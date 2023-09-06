【TOPick診症室】20歲女大學生減肥成癮　同時患上厭食症及暴食症

▲ 20歲女大學生減肥成癮，同時患上厭食症及暴食症。

厭食或暴食，其實均屬於飲食失調。本港精神科專科醫生歐陽國樑接受TOPick訪問時分享案例，指一名約20歲的女大學生由於減肥成癮，控制飲食過度，從而出現暴食現象，但又因此她更加控制自己的飲食，導致同時患上厭食症和暴食症，出現一個惡性循環。

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歐陽國樑醫生表示，該名女大學生一開始減肥還算成功，但是她仍然想繼續減肥，所以她飲食上很有節制，「一點油也沒有、每一餐都計算卡路里，甚至她的體重不算很失控，在100磅以下，而且算過BMI還是正常的狀況」。

由於該名女學生嚴格控制飲食，變成腦子裡整天都想著吃東西，結果就間接性出現了暴食現象，一次過會吃很多以碳水化合物為主的食物，而且因為很喜歡吃堅果類，就會偷偷買一大包，然後一次性吃很多：

因為出現了暴食行為，她會做很誇張的運動，變得依舊能保持體重。但因為如此，她平時的飲食就更加節制。當她更加節制飲食，她就更想吃她喜歡吃的食物，就變得更容易出現暴食行為，所以她就是很典型的厭食性暴食。

結果該名女學生因情緒變差就前往求醫，獲處方藥物給她穩定情緒。醫生指出，其實她本人十分清醒，完全知道每一樣東西的對錯，只不過她控制不了自己的飲食，也控制不了要做很多運動來保持體型。

因此，歐陽醫生需要想辦法與她「討價還價」，去幫她戒掉減肥成癮和暴食成癮。最後，他慢慢讓該名女學生放寬餐單，達致合理程度，同時放鬆她運動成癮的心理關口，令她轉移視線，減輕暴食現象。

很多人都是這樣的，她只是要過某個心理關口，平時就會放寬。因為她仍可保持住體重，她平時就可以吃多一點，突然之間就會沒有暴食的行為了。當然我希望她慢慢將注意力轉移，不要再研究減肥，研究想吃甚麽東西，轉而投入到正常人生。最後她投入到學習、正常社交，慢慢就戒掉這些了。

厭食症vs暴食症

歐陽國樑醫生指出，常見飲食失調有兩類，一類是厭食症，一類是暴食症，而大部分飲食失調不是由壓力所引致，而是減肥上癮，失去控制所致。

厭食症指患者體重過輕，但仍覺得自己很肥，甚至會用很多方法，比如吃很少，或者做很多運動，來減少吸收卡路里，女性可能會因為體重過輕而失去經期。暴食症則是因為患者經常很想吃東西，一有時間就會失控吃很多，隨即又害怕自己變胖。於是患者就會用很多方法，比如嘔吐、吃瀉藥，或者做很多運動等，來減輕内疚感。

其實大部分暴食症是連着厭食症一起出現的，只不過是減肥過於極端，就變得有時會出現吃東西的癮，於是同時間就有厭食和暴食出現在同一個病人身上，純暴食反而還少過厭食型暴食。

他表示，體重過輕造成的直接影響，是會導致身體出現很多毛病，如荷爾蒙不足、新陳代謝變慢，很多器官得不到足夠營養，從而出現病變等。而暴食症患者因一次性吃過多食物，對腸胃造成壓力，甚至會因使用很多極端減重方法，如扣喉（催吐）或吃瀉藥，都會令身體造成問題。

另外，飲食失調還會導致間接影響，產生更多壓力，繼而影響情緒。歐陽醫生表示，很多時候病人其實都知道「對與錯」，但由於控制不到這個行為，就會產生自我形象低落，引發情緒問題，甚至會影響學業、工作、人際關係，無法正常生活。

自測飲食失調方法

歐陽醫生提醒，市民可自行上網搜尋BMI指標（Body Mass Index，身體質量指數），自測是否患有厭食症，若低於正常的BMI都仍嫌自己肥胖的人士，就是屬於厭食。另外，暴食就是人長期腦海裡一整天都想著食物，甚至有一些失控的暴食行為，就是暴食症。不過，他强調，不一定每個病人都需要吃藥，輕微症狀患者做心理治療，或者去調節這些心理問題就已足夠。

醫生指，治療飲食失調最關鍵就是要幫患者戒癮，「要尋找另外一把癮來代替這把癮」。首先要找出他的動機，再尋求他身邊人的支持，或找一些替代目標，讓他可以安全投入到日常生活中，如參與一些活動及興趣班，就能更易讓他戒掉這種行為。

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記者：何沛怡