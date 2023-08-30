【啟德郵輪碼頭】7日交通改善動用59萬元　取消免費穿梭巴士今後定KPI

▲ 當局表示研究就碼頭的額外免費專營巴士綫，日後會收費。（資料圖片）

啟德郵輪碼頭的交通安排又有調整，今早「名勝世界壹號」由台灣返港。政府早前為改善碼頭交通安排，提供多條免費專營巴士服務及免費穿梭巴士綫往旅遊地點，旅遊事務署披露，本月9日至20日七天交通改善措施的支出為約59萬元；政府會按與碼頭營運商簽訂的租約條款，以及過去的工作安排，決定各方最後應支付的開支；稍後並要求碼頭營運商就每一個航次，向政府提交計劃及處理相應支出的承擔分佈，當局更擬就交通安排設定績效指標（KPI）。

取消免費穿梭巴士 3條免費巴士綫研收費

由於政府認為不應長期介入碼頭的營運，並長期使用公帑處理郵輪乘客來往碼頭的交通安排。隨著碼頭營運情況恢復穩定，港府今早（30日）再次調整啟德郵輪碼頭交通安排，今早已經取消本月9日開始增設的3條免費穿梭巴士綫，並由「名勝世界壹號」由今日（30日）靠港航次起，以優惠價格提供相關岸上行程和交通接駁服務；另外維持3條免費專營巴士綫出市區，包括20R、22R 及 25R號，但當局表示會研究付費安排，以期短期內可讓這些巴士服務恢復收費。至於向前往碼頭載客之的士，今早仍有向司機派發50元石油氣券。

「名勝世界壹號」今早９時許泊岸，船上約1,800名旅客，大部分相繼落船，部分是本港居民。今早旅客疏導大致暢順，有旅客對又改交通安排感混亂，冀提早加強訊息發放；而本地客就希望維持免費巴士服務。有的士司機知悉取消免費穿梭巴士服務，以為會較多人坐的士，惟仍要「車等人」。

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同一張信用卡重複支付同行者致緩慢

旅遊事務署向立法會交待啟德郵輪碼頭在郵輪停泊時的交通配套安排最新進展，披露本月初候車不理想的原因及其後改善措施。

署方表示，就本月5日，即「海洋光譜號」訪港第二日，旅客離開啟德郵輪碼頭需長時間等候的士和巴士離開碼頭，認為運作不理想，即時聯絡碼頭營運商和運輸署，在翻閱閉路電視紀錄了解事件後，旅遊事務署發現當早的士供應未能應付需求，由早上9時至中午1時，4小時內只有143輛的士進入碼頭載客，以致等的士人龍至中午12時許才開始消散。

至於專營巴士及專線小巴已派多部車輛候命，每小時最高載客量約2,300人；而當早至下午1時合共載客約1,300人，顯示載運力足以應付需求；但觀察發現部分乘客重複使用同一張信用卡支付多名同行人士的車資，而繳付2次車資之間必須相隔2分鐘，因此導致登車緩慢，乘客需輪候上車。

旅遊事務專員在本月7日再同運輸署、郵輪碼頭營運商和旅發局舉行會議，商討改善方案。翌日政務司副司長與文化體育及旅遊局局長、運輸及物流局局長，及相關單位於翌日再統籌協調會議，在本月9日「名勝世界壹號」靠港時落實5項措施，包括：

繼續開辦22R號特別巴士路線，並在解決郵輪乘客以信用卡付費引致的排隊登車的問題前，提供來回郵輪碼頭免費乘車安排，紓緩的士需求壓力。特別巴士服務單程在 2.5 小時可應付約2,100人次。其次是增設3條免費穿梭巴士路線服務，往熱門旅遊地點，包括尖沙咀（近天星碼頭）、西九文化區及港鐵九龍站、港鐵金鐘站及花園道纜車總站、以及旺角；單程在2.5小時可應付約500人次。另外，碼頭營運商更緊密向的士業界發放信息，包括乘客上岸時間及實時候車情況；並向每部的士派發50元石油氣優惠券，提高的士進入碼頭載客誘因。同時透過郵輪公司預先向郵輪乘客發放實用資訊，包括額外巴士服務和介紹安裝旅客八達通手機應用程式，方便乘客乘車及消費。

不應長期公帑介入 將加開20X循環綫往尖沙咀

署方表示，經過2星期政府高度介入及採取多項措施，郵輪旅客下船後離開碼頭的安排暢順；然而當局亦認為不應長期介入碼頭營運，並長期使用公帑處理郵輪乘客來往碼頭的交通安排。隨著碼頭營運恢復穩定，當局表示會逐步將碼頭的交通管理和服務的加強安排，交回碼頭營運商或郵輪公司負責。經與郵輪公司商討後，「名勝世界壹號」由今日（8月30日）靠港航次起，以優惠價格提供相關岸上行程和交通接駁服務，取代3條額外免費穿梭巴士服務。

另外，當局繼續審視20R、22R 及 25R號巴士路綫的付費安排，以期短期內讓這些巴士服務恢復收費。此外，運輸署已安排20A號專營巴士路綫，原本往返啟德德朗邨及高鐵西九龍站，會在本月28日延伸其總站至郵輪碼頭；並計劃於本年第四季開辦20X號巴士路綫，往返郵輪碼頭及尖沙咀（循環線）。

責成營運商統籌交通 每航次報告交通支出及收費

當局表示，會責成碼頭營運商加強統籌角色，與郵輪公司、交通服務營運商和接待郵輪乘客的旅行代理商等就每一個航次的上落船安排緊密溝通，「量身訂造」妥善的規劃和安排，包括確保足夠的交通服務，並向政府就每一個航次提交計劃及處理相應支出，例如自行承擔開支、向郵輪公 司或乘客收取費用等。政府會引用租約條款，向碼頭營運商就交通安排訂立更具體的績效指標（KPI），以確保改善措施能持續落實。

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責任編輯：吳雋妍