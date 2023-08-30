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【劇場版美少女戰士Cosmos】大型主題布置進駐又一城　售過百款日本直送官方授權商品

休閒消費 17:58 2023/08/30

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熱門 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

美少女戰士陪你開學。

全新的《劇場版美少女戰士Cosmos》電影即將上映，又一城的大型主題裝置當然也配合一下，於即日至9月24日期間，換上風靡全球的日本人氣動畫《劇場版美少女戰士Cosmos》布置及開設期間限定店，發售過百款日本直送及官方授權商品，包括電影主題迷你油畫、咕𠱸、手提袋及摺鏡等。期間限定店設即日現場派籌安排，每籌只限一人入場。

最新影片推介：何沛珈專訪

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【TOPick柴犬追星】何沛珈受力捧拍劇主持雙線發展　孝順女代亡母照顧父妹

幻化成雙層華麗宴會

以雙層宴會為主設計的《劇場版美少女戰士Cosmos》佈置，設有永恆月光棒彩繪玻璃窗、月亮標誌的噴水池、歐式拱形花園涼亭、Eternal Sailor Moon剪影佈景等，高雅而隆重。

另外，多個1:1身高的人氣角色，包括Eternal Sailor Moon, Eternal Sailor Chibi Moon, Eternal Sailor Mercury等等，以及禮服蒙面俠，全部現身於大型布置與大家見面！

而為滿足大家有更多打卡效果，主題布置亦將於9月14日轉換全新形象，另一組換上全新造型的角色亦將登場，誓必引起全城熱話！

由8月29日至9月24日期間，登記成為My FESTIVAL會員，並於又一城即日消費滿$3000或以上 (最多可累積兩間不同商戶的即日指定電子貨幣付款收據) 即可獨家換領限量版《劇場版美少女戰士Cosmos》雨傘乙把，數量有限，換完即止！

打卡熱點：1:1身高的人氣角色。

《劇場版美少女戰士Cosmos》活動

地址 ：九龍塘達之路80號又一城LG2層
日期 ：即日至2023年 9月24日
布置及期間限定店開放時間 ：10:30 – 21:00
期間限定店查詢電話 ：5937 4726 (星期一至五 9:00 – 18:00)

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編輯：葉翠華

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