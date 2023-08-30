【垃圾徵費】碧瑤料回收商市場每年可有3至5億收入　將研究以黑水虻處理廚餘

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垃圾徵費明年4月實施，碧瑤預計措施落實後將刺激回收量大增，回收商市場的規模及商機非常龐大，料每年可帶來3至5億的收益，提到公司已經加強回收網絡及回收的品種，相信除回收量上升增加收入外，市民將回收品及垃圾分開，也會令回收品的質素上升，處理回收品的成本能因而下降，形容有關方面的發展整體很正面。

碧瑤又指，公司透過黑水虻每日處理10噸雞糞、並將之轉化成動物飼料及有機肥料的項目很成功，除會增加處理量外，也會研究將有關技術擴展至處理廚餘及其他有機廢物，提到本港每日產生逾3,400噸廚餘，但本地可處理量只有600公噸，有很大的缺口，公司有空間可以利用現有技術把握商機。

除此之外，碧瑤指，去年尾投得環保署的智能回收桶合約，已在各區放置100個智能回收桶，相信徵費實施後廚餘回收量將一路提升，本地對智能回收桶的需求亦會一併增加，有很大的加量空間。

碧瑤亦表示，將探討到大灣區發展的機會，指其業務是國內「剛需」的業務，內地環衛業務一條龍負責該區的清潔、公廁管理及垃圾站營運，與其過去多年的工作「無縫接軌」；並指據他們了解，內地除用焚化處理垃圾外，亦開始現垃圾循環回收的勢頭，認為這正是碧瑤的強項，相信能夠落地。

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記者：黃小冰