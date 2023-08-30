  • 30°C
香港時間 : 2023830日 (週三) 18:45
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【垃圾徵費】碧瑤料回收商市場每年可有3至5億收入　將研究以黑水虻處理廚餘

社會 17:53 2023/08/30

分享：

分享：

熱門 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

（資料圖片）

垃圾徵費明年4月實施，碧瑤預計措施落實後將刺激回收量大增，回收商市場的規模及商機非常龐大，料每年可帶來3至5億的收益，提到公司已經加強回收網絡及回收的品種，相信除回收量上升增加收入外，市民將回收品及垃圾分開，也會令回收品的質素上升，處理回收品的成本能因而下降，形容有關方面的發展整體很正面。

碧瑤又指，公司透過黑水虻每日處理10噸雞糞、並將之轉化成動物飼料及有機肥料的項目很成功，除會增加處理量外，也會研究將有關技術擴展至處理廚餘及其他有機廢物，提到本港每日產生逾3,400噸廚餘，但本地可處理量只有600公噸，有很大的缺口，公司有空間可以利用現有技術把握商機。

除此之外，碧瑤指，去年尾投得環保署的智能回收桶合約，已在各區放置100個智能回收桶，相信徵費實施後廚餘回收量將一路提升，本地對智能回收桶的需求亦會一併增加，有很大的加量空間。

碧瑤亦表示，將探討到大灣區發展的機會，指其業務是國內「剛需」的業務，內地環衛業務一條龍負責該區的清潔、公廁管理及垃圾站營運，與其過去多年的工作「無縫接軌」；並指據他們了解，內地除用焚化處理垃圾外，亦開始現垃圾循環回收的勢頭，認為這正是碧瑤的強項，相信能夠落地。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰

相關文章

【垃圾徵費】公共屋邨廚餘收集試驗計劃擬擴展　本年度於百幢公共屋邨樓宇設回收機
15:26 2023/07/09
【垃圾徵費】公共屋邨廚餘收集試驗計劃擬擴展　本年度於百幢公共屋邨樓宇設回收機
【垃圾徵費】明年垃圾徵費適應期或延長至1年　環團批2025始執法太遲
19:50 2023/07/10
【垃圾徵費】明年垃圾徵費適應期或延長至1年　環團批2025始執法太遲
【垃圾徵費】環保署批出9份指定袋合約　料承辦商10月開始生產指定袋
13:29 2023/08/22
【垃圾徵費】環保署批出9份指定袋合約　料承辦商10月開始生產指定袋

你可能感興趣

【垃圾徵費】公共屋邨廚餘收集試驗計劃擬擴展　本年度於百幢公共屋邨樓宇設回收機
15:26 2023/07/09
【垃圾徵費】公共屋邨廚餘收集試驗計劃擬擴展　本年度於百幢公共屋邨樓宇設回收機
【垃圾徵費】明年垃圾徵費適應期或延長至1年　環團批2025始執法太遲
19:50 2023/07/10
【垃圾徵費】明年垃圾徵費適應期或延長至1年　環團批2025始執法太遲
【垃圾徵費】環保署批出9份指定袋合約　料承辦商10月開始生產指定袋
13:29 2023/08/22
【垃圾徵費】環保署批出9份指定袋合約　料承辦商10月開始生產指定袋
碧瑤綠色集團（01397） 可持續發展 垃圾徵費 環保署 大灣區

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【颱風消息】風暴襲港最新路徑曝光　即睇天文台風暴預測
17:20 2023/08/29
【颱風消息】風暴襲港最新路徑曝光　即睇天文台風暴預測
【免費機票】香港快運早上10時半派2.4萬張免費機票　即睇搶票資格
09:32 2023/08/29
【免費機票】香港快運早上10時半派2.4萬張免費機票　即睇搶票資格
【寵愛Pet Pet】招浩明揭冬甩演出庭戲難度　靚女未婚妻出鏡幫忙拍攝
12:19 2023/08/25
【寵愛Pet Pet】招浩明揭冬甩演出庭戲難度　靚女未婚妻出鏡幫忙拍攝