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【颱風消息】超強颱風勢吹襲珠江口　即睇天文台最新掛波預測

社會 17:56 2023/08/30

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熱門 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

（陳靜儀攝）

超強颱風蘇拉已進入香港800公里範圍，天文台已發出一號風球，並於明日中午前維持，之後將改發三號強風信號。

天文台指出，蘇拉會在未來兩三日橫過南海東北部，並移向廣東東部沿岸，逐漸靠近珠江口一帶。

按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早仍與本港維持超過300公里距離，一號戒備信號會在明日中午前維持。海面有湧浪，天文台呼籲市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢會逐漸增強，天文台明日稍後會改發三號強風信號。預料蘇拉會在星期五（9月1日）至星期六（2日）頗為接近珠江口一帶，本港會有狂風驟雨，風勢進一步增強。隨後蘇拉可能受東北季候風及熱帶氣旋海葵影響，其路徑及強度仍有變數。

受蘇拉的外圍下沉氣流影響，未來一兩日廣東地區天氣酷熱。預料與蘇拉相關的驟雨會在本周後期至下周初影響南海北部及廣東沿岸。該區風勢較大，海有湧浪。

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記者：TOPick港聞組

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