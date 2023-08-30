【公民科】內地考察1天團行程大減　增國防訓練、軍人生活及農耕體驗行程

▲ 教育局局長蔡若蓮日前到廣州出席公民科內地考察總結答謝會暨啟動儀式。（蔡若蓮facebook圖片）

公民與社會發展科要求學生完成內地考察，教育局過去提供多個「1日團」被批評行程時間太短。教育局今日（30日）公布，新學年增至26個考察行程，1天行程數目大減，改以2至5天行程為主，包括新增7個在廣東省以外的4至5天團，並在多個行程加入「綜合實踐活動基地」體驗式學習活動，包括到上海國防教育中心參加射擊課程，另有部分行程亦設有軍人生活體驗、徒步行軍拉練體驗等。

新冠疫情緩和後，公民科內地考察團自4月起陸續出發，教育局今發通函公布，經收集不同持分者意見後，2023/24學年公民科內地考察行程，由原有22個增至26個，包括將原有8個1天行程，大減至3個；首設7個4至5天行程，涉及廣東省外的上海、重慶、福建、湖南、貴州、浙江及陝西；另增加2個3天行程。

其中3個廣州及上海行程設計為「體驗式學習團」，包括上海5天團擬到當地的東方綠舟國防園，參觀仿真航空母艦、退役潛艇內部、現代兵器，以及參加槍械原理及射擊課程；並到東方綠舟公共安全實訓館，參加交通安全、氣象及地震災害等場館體驗式學習活動，以了解維護不同範疇國家安全工作及重要性；其他活動包括親身製作粽或月餅、體驗龍舟賽及磁浮列車等，以加深認識傳統食品和文化等。

當局亦新增台山3天團，安排學生到國防教育基地體驗軍人日常生活、了解「華僑血汗史」、培養「愛鄉愛國情懷」並提升國安意識；另有重慶5天團涉及到重慶驍戰中小學社會實踐教育基地，可體驗全地形越野車駕駛、斐然湖徒步行軍拉練、弓箭射擊及國防教育等。

另有3天團安排學生到韶關五馬寨農業科技推廣中心，認識先進農用設施、無土栽培，並體驗智慧農耕、採摘蔬菜，分析傳統農耕和智慧農業分別等。

局方指，學校應鼓勵學生出發前搜集參考資料，配合和充實考察見聞和反思；完成考察後亦須進行專題研習，並以個人習作形式提交報告，報告並無統一格式、字數要求和評核準則，學生可以文字報告或製作模型、影音短片、網頁模式提交。專題研習不涉公開評核，學校須按照課程宗旨制訂校本要求和評分準則，並採取適當方式，例如學生學習概覽、學校成績表反映學生研習表現。

通函亦指，學生如有實際困難及具備「充分理據」而未能參與內地考察，應事前向學校申請，校方須按個別學生實際情況及提出的理據審慎處理，並向法團校董會／學校管理委員會／校董會匯報，學校亦須呈報教育局，並妥善處理有關資料及存檔備查。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅