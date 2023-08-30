【公民科】內地考察1天團行程大減 增國防訓練、軍人生活及農耕體驗行程
公民與社會發展科要求學生完成內地考察，教育局過去提供多個「1日團」被批評行程時間太短。教育局今日（30日）公布，新學年增至26個考察行程，1天行程數目大減，改以2至5天行程為主，包括新增7個在廣東省以外的4至5天團，並在多個行程加入「綜合實踐活動基地」體驗式學習活動，包括到上海國防教育中心參加射擊課程，另有部分行程亦設有軍人生活體驗、徒步行軍拉練體驗等。
新冠疫情緩和後，公民科內地考察團自4月起陸續出發，教育局今發通函公布，經收集不同持分者意見後，2023/24學年公民科內地考察行程，由原有22個增至26個，包括將原有8個1天行程，大減至3個；首設7個4至5天行程，涉及廣東省外的上海、重慶、福建、湖南、貴州、浙江及陝西；另增加2個3天行程。
其中3個廣州及上海行程設計為「體驗式學習團」，包括上海5天團擬到當地的東方綠舟國防園，參觀仿真航空母艦、退役潛艇內部、現代兵器，以及參加槍械原理及射擊課程；並到東方綠舟公共安全實訓館，參加交通安全、氣象及地震災害等場館體驗式學習活動，以了解維護不同範疇國家安全工作及重要性；其他活動包括親身製作粽或月餅、體驗龍舟賽及磁浮列車等，以加深認識傳統食品和文化等。
當局亦新增台山3天團，安排學生到國防教育基地體驗軍人日常生活、了解「華僑血汗史」、培養「愛鄉愛國情懷」並提升國安意識；另有重慶5天團涉及到重慶驍戰中小學社會實踐教育基地，可體驗全地形越野車駕駛、斐然湖徒步行軍拉練、弓箭射擊及國防教育等。
另有3天團安排學生到韶關五馬寨農業科技推廣中心，認識先進農用設施、無土栽培，並體驗智慧農耕、採摘蔬菜，分析傳統農耕和智慧農業分別等。
局方指，學校應鼓勵學生出發前搜集參考資料，配合和充實考察見聞和反思；完成考察後亦須進行專題研習，並以個人習作形式提交報告，報告並無統一格式、字數要求和評核準則，學生可以文字報告或製作模型、影音短片、網頁模式提交。專題研習不涉公開評核，學校須按照課程宗旨制訂校本要求和評分準則，並採取適當方式，例如學生學習概覽、學校成績表反映學生研習表現。
通函亦指，學生如有實際困難及具備「充分理據」而未能參與內地考察，應事前向學校申請，校方須按個別學生實際情況及提出的理據審慎處理，並向法團校董會／學校管理委員會／校董會匯報，學校亦須呈報教育局，並妥善處理有關資料及存檔備查。
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記者：馮琪雅