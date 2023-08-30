梁釗峰生日宣布成立歌迷會　雲浩影李嘉俊分享派福利秘訣

▲ 雲浩影和李嘉俊出席表演。

梁釗峰明天（31日）生日，日前舉辦慶祝活動，全場逾百「峰心粉」大合唱生日歌和送上蛋糕，席上並宣布釗峰的個人歌迷會「峰心學院」正式成立，讓他今年生日別具意義！同門小師妹雲浩影（Cloud）和「全民造星V」學員李嘉俊（Carson）出席表演及與現場Fans玩遊戲，大派禮物和合照留念。

釗峰出道14年，過往以C AllStar團迷為主，單飛發展兩年，終於成立個人歌迷會，笑言要向Cloud和Carson兩位「請教」，他說：「個人歌迷會今日成立，呢方面好green，想請教兩位同Fans交流心得，想知會同Fans分享啲咩？」

交流打機心得

Cloud便透露會與Fans交流打機心得：「我會同大家聯誼下，分享Fans獨有福利，TG Group好似一個小天地，可以盡情做一個好開心嘅自己。」

釗峰認同：「係，可以乜都傾，因為他地對我地的愛，可以好放，反應亦好直接。」Carson：「其實我FC都係剛成立，早你少少，但無你咁大規模。因為Fans鍾意聽我唱歌，有時會錄幾句歌分享，亦會分享同朋友有趣嘅生活照。」

▲ 歌迷會成立

提議玩角色扮演

歌迷會取名「峰心學院」，釗峰解說：「我諗好耐叫咩名，除『國際國迷會』咁官方名字，就諗到叫『峰心學院』，因為我啲Fans叫『峰心粉』，我想成立一個『學院』，他們平時叫我『教授』，希望大家好似入到大學有唔同『社』，我興趣好多，鍾意跑山、身心靈、禪座、Board Game（棋盤遊戲）⋯⋯希望有唔同『社』畀佢哋參與。」

提到集體遊戲，Cloud興奮地提議玩「狼人殺」和「劇本殺」等真人角色扮演遊戲，釗峰立即邀約他們一齊玩。他又搞笑玩食字：「『峰心學院』又名『峰心禪院』，希望大家接收我嘅訊息，即係『收風』，亦可獎『修心』！」

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