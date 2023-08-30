【香港演藝博覽會】首届演藝博覽明年10月舉行　楊潤雄：所有來港人士均須遵守國安法

▲ （中）文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（黃建輝攝）

香港藝術發展局今天（30日）宣布，首屆香港演藝博覽將於明年10月14至18日在港舉行。博覽其中2個主要節目，包括國際精品演出及項日推介，今起接受網上報名，邀請全球藝術人員及團體提交申請；申請將於今年10月30日截止。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄，表示本港作為中外文化藝術交流中心，在一國兩制下，香港有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。今次目標是打造一個具有獨特優勢及吸引力的大型國際表演藝術博覽，長遠將本港發展成為一個成功的品牌。

首屆香港演藝博覽明年10月舉行，將會是本港藝文界的盛事，之後便緊接舉行大灣區文化藝術節，讓國際藝文界可親身走入大灣區的文化藝術氛圍，推動中外文化交流，期望藉此吸引更多海外人士訪港，推動文旅融合，以文塑旅。

楊局長續稱，本港有很多不同推動文化藝術和創意產業平台，包括巴塞爾藝術展（香港展會）、香港國際影視展等，為本港文化藝術界構建很多與境內外同業交流和促成商業活動的平台，惟本港暫未有一個支持表演藝術產業化的發展和推動交易買賣的平台，故舉辦演藝博覽，以支持本土藝術發展。被問及國安法的規限，楊強調，所有來港人士均須遵守國安法，又稱，過去一年有不少海外藝術家到港表演，藝術家仍有很多空間和自由發展創作。

香港藝術發展基金咨詢委員會主席王英偉博士表示，冀藉此讓本地藝術家可認識世界頂尖藝術家，促進彼此交流合作，令藝術作品更有層次，並將香港藝術行業及產業化，推動本土藝術的可持續發展。王透露，他們已初步接觸各國的領事，不少均表示有興趣參與。他希望，博覽能讓外國投資者、藝術家可藉此欣賞本地藝術作品，幫助國內的藝術家利用平台走出國際。他料首屆獲邀參加的專業人士約有2,000人，參與的旅客和觀眾約有幾萬人。

另一個亮點是項目推介，團體或藝術家有15分鐘時間推介自己項目，向潛在的合作夥伴及資助者提出建議和尋求支持，亦可透過展覽向其他藝術從業者介紹他們的項目或作品。此外，香港演藝博覽將安排參加者自潠到廣州及深圳考察，了解當地文化藝術，感受大灣區豐富的文化氛圍和傳統。

香港演藝博覽兩個主要節目，包括國際精品演出及項目推介，將於今天起接受全球報名。有意參與的藝術人員及團體可於全新推出的博覽官方網站報名及了解提案詳情，包括申請資格、形式及時間等。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：楊佩瑩