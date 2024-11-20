免費親子好去處｜直擊茶果嶺海濱公園5大遊樂區 8米高繩網陣瀡滑梯超好玩
撰文： 林綺玲、文子健
發布時間： 2024/11/20 13:29
最後更新： 2024/11/20 13:29
【茶果嶺海濱公園/茶果嶺/觀塘海濱公園】觀塘又多一個親子好去處！茶果嶺海濱公園2023年8月開幕，佔地多達1.8萬平方米，設有海濱空間和園景平台，能眺望維港及啟德郵輪碼頭。公園成為小朋友的新寵，不少家長在假日帶同子女前往，TOPick記者特地到現場直擊公園開放情況，見到滑梯和玩水設施最受小朋友歡迎。
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茶果嶺海濱公園｜設海濱空間和園景平台
位於觀塘偉業街的茶果嶺海濱公園及毗鄰的翠屏海濱正式啓用，貫通觀塘與茶果嶺海濱。茶果嶺海濱公園分設海濱空間和園景平台，前者位於觀塘污水泵房上蓋，設有休憩及健體設施、兒童遊樂設施、草地、桌椅、有蓋設施和多功能活動空間。海濱空間是寵物共享公園，可帶同寵物入內野餐散步。
茶果嶺海濱公園｜8米高繩網陣瀡滑梯
茶果嶺海濱公園的設計概念為「好玩自然」，設有5個以不同自然元素為主題的遊樂區，包括空氣、大地、天空、陽光及水，並提供逾60組遊樂設施，當中以水及天空為題的遊戲區五最受歡迎，區內設有8米高的「親樹平台」繩網攀爬架，小朋友爬到最高點後瀡滑梯最好玩。而「親水花園」有噴水裝置，在炎炎夏日有很多小朋友入內嬉水。
茶果嶺海濱公園｜面向維港玩鞦韆
而佔地最廣的遊戲區一以空氣及大地為主題，設有樂天廣場、風搖搖、旋轉戲場及秘密花園，並設有適合輪椅人士使用的「氹氹轉」，在該區最爽是面向維港玩鞦韆。公園設有多個無障礙設計，方便家⾧推嬰兒車及輪椅使用者遊走。
茶果嶺海濱公園｜彩虹隧道打卡熱點
以陽光為主題的遊戲區四則成為打卡熱點，直擊當日已見到有港女在彩虹隧道拍照，當陽光照射七色玻璃，再折射在地上會有彩虹七色效果。渠務署淨化海港計劃部工程師梅志健早前曾介紹指，彩虹隧道在正午時分，陽光會正正照射在通道上，效果最好。
家長可帶同2歲或以下小朋友到遊戲區二玩耍，以大地及空氣為主題，設有草丘及小樹屋等。至於遊戲區三以天空及大地為主題，設有迷宮、彈床等遊樂設施，都好適合小朋友放電。
茶果嶺海濱公園｜一定要帶備水樽
公園亦有休憩設施、飲水機及廁所，惟飲水機數量不多，也未見飲品機，如果沒有帶水樽，要步行最少10分鐘到觀塘開源道或藍田麗港城商場，才能購買飲料補給。所以去公園前記緊帶備足夠飲用水。
茶果嶺海濱公園｜翠屏海濱同時開放
此外，活化翠屏河項目的翠屏海濱和觀塘渡輪碼頭旁的觀塘行動區「快見成效」項目，於8月底同時開放，總長約1.7公里的海濱串連起觀塘及茶果嶺。而翠屏海濱的跨河通道設有高低不一的觀景平台，建築師透過富層次感的橋身設計和玻璃圍欄，同時設有海景座位及小桌子，讓市民欣賞維港景色。
茶果嶺海濱公園
地址：茶果嶺偉樂街西北面
交通：
- 從觀塘渡輪碼頭步行約5分鐘
- 乘巴士和小巴至觀塘碼頭步行約5分鐘
- 從觀塘港鐵站B1出口步行約13分鐘
- 從藍田港鐵站D1出口步行約15分鐘
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