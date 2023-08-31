【小心傷口】與友人愛犬玩樂時被咬一口　 女子傷口竟染罕見惡菌留院7日亡

▲ 與友人愛犬玩樂時被咬一口， 女子傷口竟染罕見惡細菌留院7日亡。

被狗咬一口竟然可以掉命！澳洲一名53歲女子與朋友的愛犬玩遊戲期間，不慎被咬傷手指。原以為小事的她，幾天過後，傷口卻急速惡化。由於劇痛不止，她於是慌忙到醫院求醫，醫生為女子進行檢查，才發現傷口感染了罕見細菌，女子不久亦陷入昏迷，最終因出現嚴重併發症不治身亡。

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根據每日郵報報道，育有2孩，居於澳洲珀斯的53歲女子Tracy Ridout早前與友人的愛犬玩遊戲時，不小心被咬傷手指，她當時並沒有太大為意，僅簡單地用繃帶包紮傷口。不過，幾天過後，眼見傷口劇痛非常，加上服用止痛藥亦無果，她於是決定8月18日凌晨時分，開車前往當地醫院求醫。經檢查下，她證實感染了罕見的二氧化碳嗜纖維菌（Capnocytophaga canimorsus），而且腎臟、肝臟和血液亦出現了感染，她不久亦陷入昏迷，於8月25日因器官衰竭不治身亡。

她的女兒Sophie事後於募款網站GoFundMe為母親的殮葬費募款時表示，希望母親的故事能夠提醒大家，若是被狗咬傷一定要去看醫生，「即使只是被咬一口（我媽媽就是這樣），也最好去檢查一下」，因為媽媽當初若是提早接受治療，病情很有可能就不會惡化。

蘇菲在募款網站GoFundMe上為母親的醫藥費募款時表示，醫生告訴她，感染已經擴散到母親的腎臟、肝臟和血液，母親目前仍在昏迷中。幾天後，蘇菲在網站上透露，母親已經於25日被宣告身亡。

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記者：羅嘉欣