【網絡熱話】內地女來港誤租「一樓一」　一層4戶有3鳳單位透神秘紫光

▲ 內地女來港誤租「一樓一」。（小紅書圖片）

本港有不少「一樓一」，最近有內地女生分享，來港租屋時竟誤租「鳳樓」，整層鄰居全部均為鳳姐，於是發文向網友求救，帖文隨即引起熱議，不少人都紛紛留言獻計，教事主如何應對。

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該名「港漂」內地女生昨日（29日）在小紅書發帖，指自己來港租屋生活，未料卻誤租佐敦的「鳳樓」，一層樓共有4戶租客，其中3戶都是「一樓一鳳」，只有自己是普通租客，詢問網民「怎麼辦」。從她上載的照片可見，該樓層的單位亮起紫色、粉紅色霓虹光，其中一個單位內亦見有一名男士身影。

▲ （小紅書圖片）

▲ （小紅書圖片）

帖文一出引發網民熱議，有人不解樓主為何會租到鳳樓，並留言揶揄「租樓嗰時無入去睇樓？真唔知定假唔知呀？」、「把你的門改成自動販賣機，這樣就不會有人敲門了」。

亦有網民建議樓主搬走，「女孩子別租，不然你很大概率也會被誤會是樓鳳，然後天天去騷擾你的」、「搬走吧，我對樓鳳不覺得有什麼，而是覺得往來人口複雜，你又也是女生不安全」、「租房前看清楚周邊環境再簽約，不然真的虧」。

而樓主亦在留言區補充，指自己已經搬走了，「就是剛簽合同我就退租，損失了兩個月房租，心的血滴乾了」。

部分網民又表示，對於香港「一樓一」是合法感到驚訝，有人解釋「一樓一的意思，就是每一個單位內只能有一個」、「在香港一樓一鳳是合法得，就是一戶裡面只有一個，不是說一棟樓只有一個」。

根據現行《刑事罪行條例》，「賣淫場所」指完全或主要用以組織或安排賣淫、或由兩人或超過兩人完全或主要用以賣淫的場所。

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記者：羅嘉欣