【太陽能】九巴料年内一半車隊加裝太陽能裝置　會員搭太陽能巴士可享額外積分

▲ （左）傳訊及公共事務部副主管吳家敏，（右）助理工程師崔建業。（黃建輝攝）

九巴自2017年自行研發太陽能裝置，至今為第三代設計。經改良後，太陽能產生的電力可直接供電予巴士主電池，日產約16度電，每部巴士日省約 5%耗油量，相等於年減6噸碳排放。目前九巴有約1,300部巴士已安裝太陽能系統，料年內一半車隊將完成加裝，目標於2040年全綫雙層巴士車隊均設有太陽能裝置。明日（1日）起，九巴會員乘搭太陽能巴士，每程車可獲額外積分。

以往太陽能產生的電力會儲存至額外加裝的輔助電池，只供電予車上的指定系統。去年底經改良後，太陽能可直接供電予巴士主電池，並供電予車上的所有電子系統，包括通風系統、冷氣系統的風扇及乘客設施等。第三代的設計安裝時間減半，物料成本亦可減約2成。而通風系統於巴士停車熄匙、車廂溫度超過攝氏35度時啟動，有助將車廂溫度降低8至10度，提高乘客乘車體驗。

今年9月中旬起，乘客可於九巴網頁或應用程式中，查看已安裝太陽能裝置巴士的班次，太陽能巴士的車頭及車身亦會有特別的標示。九巴club1933會員憑已登記的八達通乘搭任何九巴或龍運的太陽能巴士，每程車即可獲得額外1分積分，為期半年。九巴每月會根據會員乘坐太陽能巴士的數量，而額外送出的分數，向本港環保機構捐出款項。

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記者：楊佩瑩