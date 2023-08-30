【明星扮靚】李嘉欣水著靚相罕晒性感「屁股蛋」　大美人靠5招保年輕緊緻Body【多圖】

▲ 李嘉欣激罕晒性感「屁股蛋」！

「大美人」李嘉欣向來不吝嗇晒美好身材，近日她捉緊夏天的尾巴，在社交平台分享性感靚相。

相中她身穿綠色碎花比堅尼上衣，下身搭配充滿波希米亞風格的白色花邊短褲，在豪華遊艇上大擺甫士。配合「天然濾鏡」陽光的照射下，將結實腹肌的線條零舍突出，即使外披輕薄外套，仍難掩完美身段。相片發布一周後，吸逾6500人讚好！

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▲ 李嘉欣擁有結實腹肌。（IG圖片）

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李嘉欣以英文留言：

涼爽的夏季即將結束，但長期的健身目標仍將繼續。

她亦轉發了友人為其拍攝的靚相，今次走在海邊玩「影後」。雖然僅得背面，但激罕大騷美臀的屁股蛋，成功搶盡焦點，加上完美3:7線條比例，獲網民大讚不愧為「大美人」。

▲ 激罕大晒屁股蛋！（IG圖片）

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5招凍齡秘訣

現年53歲的李嘉欣對凍齡美貌及身形相當有心得，她曾發表美麗言論：「女人有甚麼樣的臉，就有甚麼樣的生活。」年過半百的她正正就是最好的印證，能夠保持一副年輕緊緻body，全靠5招凍齡心得。

第1招：早餐吃水果

她每天的早餐只會吃水果，而最喜愛的水果是車厘子。車厘子含有豐富的鐵質與維他命C，具有補血兼抗氧化功效，對美顏有極大的幫助。

第2招：控制飲食

李嘉欣自1988年選港姐至今，身形完全沒走樣，最肥胖應該是懷孕時期。她從來不會節食，但控制飲食方面絕對嚴謹。

她曾公開產後減肥飲食餐單，成功在4個月勁減13kg：

早餐：兩隻雞蛋（只吃一個蛋黃）、全麥麵包；紅蘿蔔汁、蘋果汁。 午餐：麵、蔬菜沙律、一份魚肉；士多啤梨、奇異果等水果。 晚餐：牛肉、大量綠色蔬菜、牛尾湯。

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第3招：養生飲品

女人是水造，李嘉欣除了大量喝水之外，還很喜愛喝湯水等養生飲品。她曾透露平日會喝各種魚湯、燕窩、桂圓紅棗茶，以最天然方式由內至外凍齡保養。她亦會在晚餐後喝一杯桂圓茶，有助入睡，提升良好的睡眠品質。

第4招：勤力護膚

李嘉欣曾在訪問中透露從來不去美容院，全靠平日自己勤力護膚。她十分重注肌膚的毛孔與光澤度，每天不但要有充足的睡眠及徹底的清潔，每星期更敷足3至4次面膜，讓肌膚充飽水分，毛孔才會收細。

第5招：堅持運動

運動是十分重要的一環，李嘉欣從不懶惰，多年來堅持做運動的良好習慣。除了瑜珈拉筋外，還會跑步、滑雪等，就算待在家中也會跑步30分鐘，對身形管理十分嚴格。

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