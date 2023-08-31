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【小便危機】沖涼同時小便　婦科醫生警示：長期恐有失禁風險

醫生診症室 11:38 2023/08/31

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熱門 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

沖涼同時小便，美國婦科醫生警示，長期恐有失禁風險。

沖涼同時小便，聽起來相當不衛生，但可能也有一些人會這樣做。美國一名婦科權威醫生就在社交平台拍片分享，頻繁地在洗澡期間小便，可導致嚴重的健康問題。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】街頭小食熱量大比拼　營養師拆解6大邪惡陷阱

據英媒《鏡報》（The Mirror）報道，美國婦科名醫Teresa Irwin在其TikTok帳號「dr.teresa.irwin」上載影片，表示有節制地在淋浴間小便，其實對女性有益。因為直立式排尿可讓膀胱完全排空，相比起蹲、坐等姿勢，更不會有壓迫的存在。

不過Teresa Irwin亦進一步提醒，淋浴時小便只可偶爾進行，如長期則可能會令大腦自動把「排尿需要」及「流水聲」連結在一起，導致一聽到水聲如洗碗、洗手等，就會想去廁所，令失禁風險大增。

有人就在影片留言區詢問，指自己正是會在淋浴時順道小便，但不知為何發現「水流速度變慢」，擔心是否身體出狀況。為此，Teresa Irwin也解釋不用太在意，表示這是正常現象，因為站立的姿勢可令膀胱壓力變小，在相對輕鬆的情形下，水流變慢屬正常現象，並不會對身體構成害處。

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責任編輯：羅嘉欣

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