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【港大Ocamp】港大迎新營連日爆吸毒傳聞　張翔：倘查明屬實將採取紀律行動

社會 18:53 2023/08/30

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熱門 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

港大校長張翔今日（30日）主禮港大開學禮後首度開腔，強調校方非常重視事件。（港大提供圖片）

香港大學護理系迎新營（Ocamp）日前爆出「組爸組媽」吸食大麻及組爸疑涉非禮新生傳聞，港大周一（28日）表示已啟動調查程序，港大校長張翔今日（30日）主禮港大開學禮後首度開腔，強調校方非常重視事件，倘查明屬實將採取紀律行動。

自上周有人在社交平台自稱護理系新生「爆料」後，連日來再有多人匿名投稿或留言透露更多細節，指有人在「Disco night」食煙、抽搐，以及玩「房game」時捲起「類似綠色山草藥」吸食後「不停傻笑」等。

張翔今表示，大學是有秩序的地方，由於校方仍在調查階段，真相查明前未能透露更多細節，但倘事件查明屬實，校方將會採取紀律行動，不會容忍有關行為。

港大今舉行新生入學禮，近1,500名同學在會堂內或透過視像直播參與入學儀式。今年入學禮以「轉變-準備迎接未來」為題，張翔致辭鼓勵新生擁抱變革，發揮創意思考，「你們必須適應時代不斷變化和種種不確定性，為未來做好準備」，鼓勵學生敞開心懷接受並探索無盡可能性，充分利用港大為學生締造的機會。

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責任編輯：馮琪雅

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