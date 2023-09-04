【膝關節炎】港大將兩種類固醇合併使用　減輕換骹病人術後痛楚

▲ (陳展棋攝)

嚴重膝關節炎的病人，需要透過全膝關節置換手術，改善患者日常生活。不過有研究顯示，3分之1病人未能將疼痛控制於合理水平。港大團隊發現，手術期間將兩種類固醇合併使用，可以較使用單一類固醇，更有效減少病人術後疼痛，並演變成慢性痛症的風險。研究已於醫學期刊中發表，目前目前港島西聯網的瑪麗醫院、根德公爵夫人兒童醫院、以及港怡醫院均有提供治療，已有1千多名病人已採用新方法。

研究於2018年至2022年為178名病人進行測試。病人共分為4組，其中一組病人合併使用靜脈類固醇注射(IVS)、以及關節局部注射(PAS)。其餘三組分別使用安慰劑及只使用單一種類固醇。病人均於手術期間接受類固醇的治療。

研究結果顯示，病人合併使用類固醇後疼痛分數減少，以10分為滿分，術後48及72小時疼痛的分數少於2分，較其餘組別少。病人可以直接出院病人返家的比率達到近7成，較其餘組別不足近6成為高。另外，病人病人手術後第一天的行走距離，手術後的屈曲距離、以及第三天的肌力分數均較其餘組別有改善。

71歲的郭先生是一名已退休的工務工人，患有左膝退化性關節炎，8月下旬於港怡醫院接受全膝關節置換，術後5天已能行動自如，並接受記者訪問。郭先生指，身邊有個案做完全膝關節置換手術後，病人出現腫痛情況。不過自己於接受手術後則沒有這般的情況，術後2小時自己去洗手間行動已沒有問題，形容手術十分成功。

▲ 郭先生接受手術5日後，雙腳已能自然伸直。(陳展棋攝)

港大醫學院矯形及創傷外科學系臨床副教授陳秉強指，雙類固醇主要針對術後的痛症控制，透過消炎令病人術後痛症減少。港大醫學院麻醉學系名譽臨床副教授陳智榮表示，急性疼痛持續會令腦記住痛症的記憶，當病人一直食止痛藥，病況容易變得更難處理，演變成慢性疼痛，治療可以幫病人打好過底，手術之後食嗎啡止痛藥的份量未有減少。

團隊未有透露治療方案的藥費，不過由於兩種類固醇是現有的藥物，藥費並不是特別貴。至於副作用方面，類固醇會令患者血糖的水平會上升，糖尿病人需要於監察病情下使用，不過短期內會跌會至合理水平。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋













